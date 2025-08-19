We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина 11 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V9V9E.TW4V7
- Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam+™
- Сушильная машина LG DC90V9V9E с тепловым насосом 9 кг
Характеристики
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)
11.0
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x565
ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Добавление вещи
Да
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
Замок от детей
Да
ColdWash
Нет
Отсрочка завершения стирки
Да
Уровень моющего средства
Нет
Подсветка барабана
Нет
Очистка ezDispense
Да
Предварительная стирка
Да
Дистанционный пуск
Нет
Полоскание+
Да
Полоскание + Отжим
Нет
Уровень кондиционера
Нет
Вращение
1400/1200/1000/800/400/без отжима
Функция «Пар» (Steam)
Нет
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
Очистка барабана
Нет
TurboWash
Нет
Отжим
Нет
Wi-Fi
Нет
Простой уход за складками
Нет
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806084112224
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для стирки (кг)
11.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
механический + сенсорный
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки дверцы
Да
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
600x850x600
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
620
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1100
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x565
Вес с упаковкой (кг)
74.0
Масса (кг)
70.0
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
Технология 6 Motion DD
Да
Добавление вещи
Да
AI DD
Да
Автоматический перезапуск
Да
Centum System
Нет
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
Подсветка барабана
Нет
Двойная сушка
Нет
Гофрирование внутри барабана
Да
Сигнал окончания цикла
Да
ezDispense
Да
TurboWash
Да
Система обнаружения пены
Да
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
Ножки для регулировки уровня
Нет
LoadSense
Да
Барабан из нержавеющей стали
Да
Функция «Пар» (Steam)
Да
Функция «Пар+» (Steam+)
Нет
TurboWash360˚
Да
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Датчик вибраций
Да
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ПРОГРАММЫ
Детская одежда
Нет
Гипоаллергенная (стирка)
Да
Автоматическая стирка
Нет
Одежда малыша
Нет
Одежда для малышей
Да
Холодная Стирка
Нет
Цветные ткани
Нет
Хлопок
Да
Хлопок+
Нет
Темные ткани
Нет
Деликатная
Да
Моя программа
Нет
Слив + отжим
Нет
Пуховые вещи
Да
Повседневная
Нет
Эко 40-60
Да
Бережная
Нет
Гигиена
Нет
Интенсивно 60
Нет
Смешанная
Да
Верхняя одежда
Нет
Быcтpо 30
Нет
Быстрая стирка
Нет
Освежить
Нет
Пoлocк.+Отжим
Да
Бecшyмнaя
Да
Забота о здоровье
Нет
Быстро 14
Да
Быстрая стирка+сушка
Нет
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Да
Удаление пятен
Нет
Освежение паром
Нет
Очистка барабана
Да
TurboWash 39
Нет
TurboWash 49
Нет
TurboWash 59
Нет
Хлопок 20°C
Нет
Ручная стирка
Нет
Стирка джинсов/ Темных тканей
Нет
Предварительная стирка + Хлопок
Нет
Быстрая стирка 12
Нет
Быстрая стирка 60
Нет
Полоскание
Нет
Отжим+слив
Нет
Стирка+сушка
Нет
Шерсть
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цикл загрузки
Да
Мониторинг энергопотребления
Да
Удаленный пуск и контроль цикла
Нет
Умная диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Да
Функция Tub Clean Coach
Да
Умное сопряжение
Да
Характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса
Белый
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)
A+++
ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор
●
ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца
●
Все характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
●
Подсветка барабана
●
Гибридная сушка EcoHybrid
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
Инверторный мотор
●
Перенавешиваемая дверца
●
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A+++
ПРОГРАММЫ
Холодный воздух
●
Хлопок
●
Деликатная
●
Освежить пуховик
●
Пуховые вещи
●
Смешанная
●
Быстро 30
●
Сушка на решетке
●
Полотенца
●
Гипоаллергенная
●
Теплый воздух
●
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
690
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Масса (кг)
56
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
● версия 3.0
ThinQ(Wi-Fi)
●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
●
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Подсветка барабана
●
Избранное
●
Дистанционный пуск
●
Wi-Fi
●
