Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V9V9WN.F4V5V

DC90V9V9WN.F4V5V
front view
front view

Основные характеристики

  • Стиральная машина:
    AI DD™ - Искусственный интеллект
  • Steam™ - Удаление аллергенов
  • ThinQ™ - Умный дом
  • Сушильная машина:
    Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
Больше
Печать

Характеристики

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Замок от детей

Предварительная стирка

Дистанционный пуск

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 х 660

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

590

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Вес с упаковкой (кг)

74

Масса (кг)

70

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Эко 40-60

Смешанная

Быстро 14

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

TurboWash 59

Шерсть

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

Печать

Характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса

Белый

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 660

ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)

A+++

ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор

Да

ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца

Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Да

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

Обслуживание конденсатора

Да

Отсрочка завершения стирки

Да

Обслуживание барабана

Да

Подсветка барабана

Да

Уровень сушки

3 уровня

Избранное

Нет

Меньше времени

Да

Больше времени

Да

Сушка на лотке

Нет

Дистанционный пуск

Да

Функция «Пар» (Steam)

Нет

Время сушки

Нет

Wi-Fi

Да

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806084720917

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Регуляторы + cенсорный LED

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Нет

Значок индикатора

18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)

1115

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 x 702

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 660

Вес с упаковкой (кг)

60.0

Масса (кг)

56.0

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A+++

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Да

Технология 6 Motion DD

Нет

AI DD

Нет

Автоматический перезапуск

Нет

Подсветка барабана

Да

Гибридная сушка EcoHybrid

Да

DUAL Inverter HeatPump

Да

Двойной фильтр-уловитель пуха

Да

Гофрирование внутри барабана

Да

Индикатор отсутствия воды

Да

Сигнал окончания цикла

Да

Тип источника нагрева

Электрический тепловой насос

Инверторный двигатель с прямым приводом

Нет

Инверторный мотор

Да

Ножки для регулировки уровня

Да

LoadSense

Нет

Перенавешиваемая дверца

Да

Сенсорное определение сухости белья

Да

Тип

Осушитель конденсатора (без вентиляции)

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

Тип дверцы

Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Нет

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Нет

Спортивная

Да

Умная сушка

Нет

Гипоаллергенная

Да

Освежение постельного белья

Нет

Объемные вещи

Нет

Хлопок

Да

Хлопок+

Да

Деликатная

Да

Моя программа

Да

Освежить пуховик

Нет

Пуховые вещи

Да

Повседневная

Да

Джинсы

Нет

Смешанная

Да

Быстро 30

Да

Быстрая сушка

Нет

Сушка на решетке

Да

Освежение

Нет

Забота о коже

Нет

Гигиена паром

Нет

Освежение паром

Нет

Полотенца

Да

Теплый воздух

Да

Шерсть

Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Да

Умное соединение Smart Pairing

Да

Мониторинг энергопотребления

Да

Удаленный пуск и контроль цикла

Да

Умная диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Да

