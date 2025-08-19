We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V9V9WN.F4V5V
Стиральная машина 9 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | DC90V9V9WN.F4V5V
- Стиральная машина LG F4V5VS0W AI DD™ 9 кг
- Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
Характеристики
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 560
ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)
●
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Замок от детей
●
Предварительная стирка
●
Дистанционный пуск
●
Вращение
●
Функция «Пар» (Steam)
●
Температура
Холодная/20/30/40/60/95
Очистка барабана
●
TurboWash
●
Простой уход за складками
●
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для стирки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
Таймер задержки
●
Индикатор блокировки дверцы
●
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660 x 890 х 660
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
590
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1100
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 560
Вес с упаковкой (кг)
74
Масса (кг)
70
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
Технология 6 Motion DD
●
Добавление вещи
●
AI DD
●
Автоматический перезапуск
●
Сигнал окончания цикла
●
TurboWash
●
Система обнаружения пены
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
Функция «Пар» (Steam)
●
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
ПРОГРАММЫ
Гипоаллергенная (стирка)
●
Одежда для малышей
●
Хлопок
●
Деликатная
●
Эко 40-60
●
Смешанная
●
Быстро 14
●
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
●
Очистка барабана
●
TurboWash 59
●
Шерсть
●
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
●
Характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса
Белый
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 660
ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)
A+++
ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор
Да
ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
Да
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
Замок от детей
Да
Обслуживание конденсатора
Да
Отсрочка завершения стирки
Да
Обслуживание барабана
Да
Подсветка барабана
Да
Уровень сушки
3 уровня
Избранное
Нет
Меньше времени
Да
Больше времени
Да
Сушка на лотке
Нет
Дистанционный пуск
Да
Функция «Пар» (Steam)
Нет
Время сушки
Нет
Wi-Fi
Да
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806084720917
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
Регуляторы + cенсорный LED
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки дверцы
Нет
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
1115
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660 x 890 x 702
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 660
Вес с упаковкой (кг)
60.0
Масса (кг)
56.0
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A+++
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
Да
Технология 6 Motion DD
Нет
AI DD
Нет
Автоматический перезапуск
Нет
Подсветка барабана
Да
Гибридная сушка EcoHybrid
Да
DUAL Inverter HeatPump
Да
Двойной фильтр-уловитель пуха
Да
Гофрирование внутри барабана
Да
Индикатор отсутствия воды
Да
Сигнал окончания цикла
Да
Тип источника нагрева
Электрический тепловой насос
Инверторный двигатель с прямым приводом
Нет
Инверторный мотор
Да
Ножки для регулировки уровня
Да
LoadSense
Нет
Перенавешиваемая дверца
Да
Сенсорное определение сухости белья
Да
Тип
Осушитель конденсатора (без вентиляции)
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ПРОГРАММЫ
Холодный воздух
Нет
Спортивная
Да
Умная сушка
Нет
Гипоаллергенная
Да
Освежение постельного белья
Нет
Объемные вещи
Нет
Хлопок
Да
Хлопок+
Да
Деликатная
Да
Моя программа
Да
Освежить пуховик
Нет
Пуховые вещи
Да
Повседневная
Да
Джинсы
Нет
Смешанная
Да
Быстро 30
Да
Быстрая сушка
Нет
Сушка на решетке
Да
Освежение
Нет
Забота о коже
Нет
Гигиена паром
Нет
Освежение паром
Нет
Полотенца
Да
Теплый воздух
Да
Шерсть
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цикл загрузки
Да
Умное соединение Smart Pairing
Да
Мониторинг энергопотребления
Да
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
Умная диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Да
