Стиральная машина 9/6 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | F4V5VG2S.DC90VA

F4V5VG2S.DC90VA
Front view
Основные характеристики

  • Стиральная машина:
    AI DD™ - Искусственный интеллект
  • Steam™ - Удаление аллергенов
  • 10 лет гарантии на мотор Direct Drive™
  • Сушильная машина:
    Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
Products in this Bundle: 2
Вид спереди Стиральная машина с сушкой LG F4V5VG2S AI DD™ 9/6 кг(F4V5VG2S)

F4V5VG2S

Стиральная машина с сушкой LG F4V5VG2S AI DD™ 9/6 кг
Вид спереди Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг(DC90V5V9S)

DC90V5V9S

Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг
Характеристики

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Темно-серебристый

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

5

Макс. вес белья для стирки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Замок от детей

Предварительная стирка

Дистанционный пуск

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 x 885 x 645

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

590

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Вес с упаковкой (кг)

69

Масса (кг)

67

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Хлопок+

Деликатная

Смешанная

Быcтpо 30

Бecшyмнaя

Очистка барабана

Стирка+сушка

Шерсть

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

Характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса

Платиновое серебро

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор

ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Звуковой сигнал вкл/выкл

Подсветка барабана

Избранное

Дистанционный пуск

Wi-Fi

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Масса (кг)

56

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Подсветка барабана

Гибридная сушка EcoHybrid

Инверторный двигатель с прямым приводом

Инверторный мотор

Перенавешиваемая дверца

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Платиновое серебро

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Хлопок

Хлопок+

Деликатная

Освежить пуховик

Пуховые вещи

Смешанная

Сушка на решетке

Спортивная

Полотенца

Гипоаллергенная

Теплый воздух

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

● версия 3.0

ThinQ(Wi-Fi)

