Стиральная машина 11 кг и сушильная машина 9 кг в комплекте | TW4V5EG2S.DC90V5

TW4V5EG2S.DC90V5
Bundle image
Bundle image

Основные характеристики

  • Стиральная машина:
    AI DD™ - Искусственный интеллект
  • Steam™ - Удаление складок и аллергенов
  • ThinQ™ - Умный дом
  • Сушильная машина:
    Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
Больше
Характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса

Платиновое серебро

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)

9

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор

ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Платиновое серебро

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Подсветка барабана

Гибридная сушка EcoHybrid

Инверторный двигатель с прямым приводом

Инверторный мотор

Перенавешиваемая дверца

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A++

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Хлопок

Хлопок+

Деликатная

Освежить пуховик

Пуховые вещи

Смешанная

Сушка на решетке

Полотенца

Гипоаллергенная

Теплый воздух

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 690

Масса (кг)

56

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

● версия 3.0

ThinQ(Wi-Fi)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Звуковой сигнал вкл/выкл

Подсветка барабана

Избранное

Дистанционный пуск

Wi-Fi

Характеристики

МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)

11.0

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600x850x565

ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)

Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Добавление вещи

Да

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

ColdWash

Нет

Отсрочка завершения стирки

Да

Уровень моющего средства

Нет

Подсветка барабана

Нет

Очистка ezDispense

Нет

Предварительная стирка

Да

Дистанционный пуск

Да

Полоскание+

Да

Полоскание + Отжим

Нет

Уровень кондиционера

Да

Вращение

1400/1200/1000/800/400/без отжима

Функция «Пар» (Steam)

Нет

Температура

Холодная/20/30/40/60/95℃

Очистка барабана

Нет

TurboWash

Нет

Отжим

Нет

Wi-Fi

Да

Простой уход за складками

Нет

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806084112170

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

7.0

Макс. вес белья для стирки (кг)

11.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Набор+Сенсор+Кнопки+LED дисплей

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Да

Значок индикатора

18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660x890x660

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

620

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600x850x565

Вес с упаковкой (кг)

74.0

Масса (кг)

70.0

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Да

Добавление вещи

Нет

AI DD

Да

Автоматический перезапуск

Да

Centum System

Нет

Лифтеры

Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

Подсветка барабана

Нет

Гофрирование внутри барабана

Да

Сигнал окончания цикла

Да

ezDispense

Нет

TurboWash

Да

Система обнаружения пены

Да

Инверторный двигатель с прямым приводом

Да

Ножки для регулировки уровня

Да

LoadSense

Да

Барабан из нержавеющей стали

Да

Функция «Пар» (Steam)

Да

Функция «Пар+» (Steam+)

Нет

TurboWash360˚

Нет

Тип

Стиральная машина с сушкой с фронтальной загрузкой

Датчик вибраций

Да

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодная

Уровень воды

Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Серебристо-платиновый

Тип дверцы

Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Да

ПРОГРАММЫ

Детская одежда

Да

Гипоаллергенная (стирка)

Да

Автоматическая стирка

Нет

Одежда малыша

Нет

Одежда для малышей

Нет

Постельное белье

Нет

Холодная Стирка

Нет

Цветные ткани

Нет

Хлопок

Да

Хлопок+

Да

Темные ткани

Нет

Деликатная

Да

Моя программа

Да

Пуховик

Нет

Пуховые вещи

Нет

Повседневная

Да

Эко 40-60

Нет

Бережная

Нет

Гигиена

Нет

Интенсивно 60

Нет

Смешанная

Да

Верхняя одежда

Нет

Быстро 14

Нет

Быcтpо 30

Да

Быстрая стирка

Нет

Быстрая стирка+сушка

Нет

Освежить

Нет

Пoлocк.+Отжим

Нет

Бecшyмнaя

Да

Забота о здоровье

Нет

Рукава и воротники

Нет

Отжим

Нет

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Нет

Удаление пятен

Нет

Освежение паром

Нет

Очистка барабана

Да

TurboWash 39

Нет

TurboWash 49

Нет

TurboWash 59

Нет

Стирка+сушка

Да

Шерсть

Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Да

Мониторинг энергопотребления

Да

Удаленный пуск и контроль цикла

Нет

Умная диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Да

Функция Tub Clean Coach

Нет

Умное сопряжение

Да

