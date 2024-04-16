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Стиральная машина с сушкой LG 9/5 кг - AI DD™ | Steam™

Функции

Галерея

Характеристики

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Стиральная машина с сушкой LG 9/5 кг - AI DD™ | Steam™

F2V3FR6W

Стиральная машина с сушкой LG 9/5 кг - AI DD™ | Steam™

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Основные характеристики

  • AIDD™ - Искусственный интеллект
  • Steam™ - Удаление аллергенов
  • Элегантный дизайн
  • 10 лет гарантии на мотор Direct Drive™
Больше
  • Интеллектуальная система определения типа ткани

    Интеллектуальная система определения типа ткани

  • Функция пара Steam

    Функция пара Steam

  • Инверторный мотор с системой прямого привода

    Инверторный мотор с системой прямого привода

  • 10 лет гарантии

    10 лет гарантии

LG AI DD Стиральная машина нового поколения

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AI DD™ 

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани 

Технология искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик. 

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* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F4V9BWP2W c FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Более гигиеничная стирка

Функция «Пара» (Steam)

Более гигиеничная стирка

Технология LG Steam ™ удалает количество аллергенов на 99,9% , такие как пылевые клещи, вызывающих аллергию.
Гиппоаллергенная стирка с паром

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

Устранение аллергенов до 99,9 %

Устранение аллергенов до 99,9 %

При помощи пара с функцией Steam

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

Добавляйте белье во время стирки

Если вы забыли положить какие-то вещи в барабан - не беда!
Используйте специальную функцию "Добавить белье", чтобы догрузить забытые вещи после запуска программы стирки.

Добавляйте белье во время стирки

* В зависимости от загрузки стиральной машины и типа одежды, дверь может не разблокироваться. Если температура воды превышает 40˚С, дверь стиральной машины будет заблокирована из соображений безопасности.
**Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Больше загрузка, тот же размер
Увеличенная загрузка

Больше загрузка, тот же размер

Улучшенная система амортизаторов снижает уровень вибраций во время стирки. Это позволяет увеличить объем барабана, не увеличивая размеры корпуса стиральной машины.
Больше загрузка, тот же размер
Более современный и элегантный
Дизайн

Более современный и элегантный

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием. 

LG AI DD

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

F2V3FR6W-PP

Характеристики

  • Макс. загрузка при стирке (кг)

    9.0

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Добавление вещи

    Да

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

    Да

  • Замок от детей

    Да

  • ColdWash

    Нет

  • Отсрочка завершения стирки

    Да

  • Уровень моющего средства

    Нет

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Очистка ezDispense

    Нет

  • Предварительная стирка

    Да

  • Дистанционный пуск

    Нет

  • Полоскание+

    Да

  • Полоскание + Отжим

    Нет

  • Уровень кондиционера

    Нет

  • Вращение

    1200/1000/800/600/400/Без отжима

  • Функция «Пар» (Steam)

    Нет

  • Температура

    Холодная/20/30/40/60/95℃

  • Очистка барабана

    Нет

  • TurboWash

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Wi-Fi

    Нет

  • Простой уход за складками

    Нет

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806087998894

МОЩНОСТЬ

  • Макс. загрузка при сушке(кг)

    5.0

  • Макс. загрузка при стирке (кг)

    9.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    Набор+Сенсор+Кнопки+LED дисплей

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Индикатор блокировки дверцы

    Да

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    600x890x585

  • Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

    535

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1015

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Вес с упаковкой (кг)

    67.0

  • Масса (кг)

    63.0

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (стирка)

    А

ФУНКЦИИ

  • Технология 6 Motion DD

    Да

  • Добавление вещи

    Да

  • AI DD

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Centum System

    Нет

  • Лифтеры

    Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Гофрирование внутри барабана

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • ezDispense

    Нет

  • TurboWash

    Нет

  • Система обнаружения пены

    Да

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

    Да

  • Ножки для регулировки уровня

    Да

  • LoadSense

    Да

  • Барабан из нержавеющей стали

    Да

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Функция «Пар+» (Steam+)

    Нет

  • TurboWash360˚

    Нет

  • Тип

    Стиральная машина с фронтальной загрузкой

  • Датчик вибраций

    Нет

  • Подключение воды (горячая / холодная)

    Только холодная

  • Уровень воды

    Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Белый

  • Тип дверцы

    Круглая дверь (без крышки)

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Совместимость с LG TWINWash

    Нет

ПРОГРАММЫ

  • Детская одежда

    Да

  • Умная стирка

    Нет

  • Гипоаллергенная (стирка)

    Да

  • Автоматическая стирка

    Да

  • Одежда малыша

    Нет

  • Одежда для малышей

    Нет

  • Освежить постельное белье

    Нет

  • Постельное белье

    Нет

  • Холодная Стирка

    Нет

  • Цветные ткани

    Нет

  • Хлопок

    Да

  • Хлопок+

    Нет

  • Темные ткани

    Нет

  • Деликатная

    Да

  • Двойное полоскание

    Нет

  • Моя программа

    Нет

  • Пуховик

    Нет

  • Классические рубашки

    Нет

  • Только сушка

    Да

  • Пуховые вещи

    Нет

  • Повседневная

    Да

  • Эко 40-60

    Да

  • Бережная

    Нет

  • Гигиена

    Нет

  • Интенсивно 60

    Нет

  • Джинсы

    Нет

  • Смешанная

    Да

  • Одна рубашка

    Нет

  • Верхняя одежда

    Нет

  • Стирка от шерсти питомцев

    Нет

  • Быстро 14

    Да

  • Быcтpо 30

    Нет

  • Быстрая стирка

    Нет

  • Быстрая стирка+сушка

    Нет

  • После дождя

    Нет

  • Освежить

    Нет

  • Только полоскание

    Нет

  • Пoлocк.+Отжим

    Да

  • Школьная форма

    Нет

  • Бecшyмнaя

    Нет

  • Один предмет одежды

    Нет

  • Забота о здоровье

    Нет

  • Рукава и воротники

    Нет

  • Малая загрузка

    Нет

  • Умное полоскание

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Спортивная одежда (Для активного отдыха)

    Нет

  • Удаление пятен

    Нет

  • Освежение паром

    Нет

  • Полотенца

    Нет

  • Очистка барабана

    Да

  • TurboWash 39

    Нет

  • TurboWash 49

    Нет

  • TurboWash 59

    Да

  • Стирка+сушка

    Да

  • Только стирка

    Нет

  • Шерсть

    Да

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Нет

  • Мониторинг энергопотребления

    Нет

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Нет

  • Умная диагностика

    Нет

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Нет

  • Функция Tub Clean Coach

    Нет

  • Умное сопряжение

    Нет

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