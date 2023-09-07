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Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 4 кг, 6 движений заботы, Супер Узкая

Характеристики

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Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 4 кг, 6 движений заботы, Супер Узкая

F1096SDS3

Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 4 кг, 6 движений заботы, Супер Узкая

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ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

4

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 360

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

4

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 х 885 х 455

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

380

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 360

Вес с упаковкой (кг)

57

Масса (кг)

56

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Хлопок+

Деликатная

Интенсивно 60

Смешанная

Быcтpо 30

Пoлocк.+Отжим

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Шерсть

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

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