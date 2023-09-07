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Экологические инновации от LG сделают Вашу жизнь более сбалансированной

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Экологические инновации от LG сделают Вашу жизнь более сбалансированной

F1280ND

Экологические инновации от LG сделают Вашу жизнь более сбалансированной

Очистка бака

Функция очистки бака была разработана специально
для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте.
Она позволяет удалить из бака остатки моющего
средства и прочие потенциально опасные вещества,
чтобы ваши вещи и внутренние детали машины
оставались чистыми. Рекомендуем регулярно
использовать цикл очистки.

Инверторный прямой привод

Благодаря надежности системы прямого привода
LG Direct Drive, расходы на техническое обслуживание стиральной машины гарантированно станут меньше.

6 Motion DD

Технология "6 Движений заботы" с шестью уникальными алгоритмами вращения барабана обеспечивает оптимальную стирку для каждого вида ткани, эффективно и бережно отстирывает самые сложные загрязнения даже на деликатных тканях.
Благодаря передовой технологии мотора с Прямым Приводом, его скорость и движение варьируются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Motion DD

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Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

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Инверторный прямой привод

Инверторный прямой привод

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. допустимая загрузка (кг)

6

Емкость барабана (л)

62

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

1200/1000/800/600/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Отсрочка стирки

0 ватт в режиме ожидания

Система “Полоскание душем”

-

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

С прямым приводом

Дисплей

LED-дисплей

Стирка паром

-

Внутренний барабан

Рельефный

Лифтеры бака

Волнистые лифтеры

Размер двецы

350 мм

Угол открывания дверцы

170°

Обрамление дверцы

Хром

Блокировка воды

-

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды (л)

56

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.02 кВч

Время цикла (хлопок-40°C)

94 мин

Класс энергопотребления

A+

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Интенсивность отжима

54%

Уровень шума во время стирки (дБ)

54 дБ

Уровень шума во время отжима (дБ)

67 дБ

ПРОГРАММЫ

Функция Освежить

-

Защита от аллергии

-

Одежда малыша

Забота о коже

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Бесшумная стирка

Деликатная

-

Шерсть

Ручная стирка / Шерсть

Быстро 30

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Интенсивно 60

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Полоскание отсрочка

Норма+задержка

Полоскание+

Полоскание++

Полоскание+отсрочка

Полоскание+отжим

Стирка паром

Заботливая стирка

Интенсивная

Очистка бака

Только отжим

Без отжима

Блокировка от детей

Звуковой сигнал вкл/выкл

Отсрочка времени

Предпочитаемая

Экономия времени

Замачивание

-

Без складок

-

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x480x850 мм

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F1280ND

Экологические инновации от LG сделают Вашу жизнь более сбалансированной