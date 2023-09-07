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Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг
Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг
Технология LG Inverter Direct Drive
Технология LG Inverter Direct Drive
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6 Движений заботы
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.
6 Движений заботы
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Все характеристики
-
Тип стиральной машины
-
Мотор с прямым приводом
-
Цвет
-
Белый
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
7
-
Емкость барабана (л)
-
42
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Датчик пенообразования
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Нулевое потребление энергии в режиме ожидания
-
●
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Внутренний барабан
-
Пузырьковый
-
Размер двецы
-
350 мм
-
Угол открывания дверцы
-
170°
-
Обрамление дверцы
-
Хром
-
Система рециркуляции
-
●
-
Автоматическое открытие дверцы
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
"6 Движений заботы"
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Потребление воды при стирке, л
-
63
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.05 кВч
-
Время цикла (хлопок-40°C)
-
92 мин
-
Класс энергопотребления
-
A++
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
53 дБ
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
70 дБ
-
Одежда малыша
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Тёмная одежда
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Ручная стирка / Шерсть
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Повседневная стирка
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Интенсивно 60
-
●
-
Забота о здоровье
-
●
-
Полоскание+Отжим
-
●
-
Нетто
-
60
-
Упаковка
-
64
-
Предварительная стирка
-
●
-
Норма
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Полоскание++
-
●
-
Полоскание++Без слива
-
●
-
Полоскание+отжим
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Только отжим
-
●
-
Без отжима
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Предпочитаемая
-
●
-
Без складок
-
●
-
Экономия времени
-
●
-
Суперполоскание
-
●
-
Режим таймера
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Норма + Без слива
-
●
-
Нетто
-
600x480x850 мм
-
Упаковка
-
660x885x550
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
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F1281HD
Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг