Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.

Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.