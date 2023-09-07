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Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг

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Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг

F1281HD5

Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг

6 Движений заботы

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Движений заботы

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ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Технология Inverter Direct Drive обеспечивает эффективную и тихую стирку.
Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, что значительно повышает эффективность его работы и улучшает энергоэффективность и надежность. Система прямого привода также создает гораздо меньше шума во время работы.
Мы настолько уверены в долговечности нашей системы Прямого Привода, что предоставляем 10 лет гарантии на мотор.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

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Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Цвет

Серебро

Макс. допустимая загрузка (кг)

7

Емкость барабана (л)

42

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Датчик пенообразования

Изменяемая скорость отжима

1200/1000/800/600/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Нулевое потребление энергии в режиме ожидания

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Внутренний барабан

Пузырьковый

Размер двецы

350 мм

Угол открывания дверцы

170°

Обрамление дверцы

Хром

Система рециркуляции

Автоматическое открытие дверцы

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

"6 Движений заботы"

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

63

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.05 кВч

Время цикла (хлопок-40°C)

92 мин

Класс энергопотребления

A++

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума во время стирки (дБ)

53 дБ

Уровень шума во время отжима (дБ)

70 дБ

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок Эко

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Деликатная

Ручная стирка / Шерсть

Быстро 30

Повседневная стирка

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Интенсивно 60

Забота о здоровье

Полоскание+Отжим

ВЕС(КГ)

Нетто

60

Упаковка

64

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Полоскание+

Полоскание++

Полоскание++Без слива

Полоскание+отжим

Интенсивная

Только отжим

Без отжима

Блокировка от детей

Звуковой сигнал вкл/выкл

Предпочитаемая

Без складок

Экономия времени

Суперполоскание

Режим таймера

Очистка барабана

Норма + Без слива

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x480x850 мм

Упаковка

660x885x550

Регулируемые опоры (мм)

10

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F1281HD5

Узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг