Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION

Функция очистки бака была разработана специально для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте. Она позволяет удалить из бака остатки моющего средства и прочие потенциально опасные вещества, чтобы ваши вещи и внутренние детали машины оставались чистыми. Рекомендуем регулярно использовать цикл очистки.