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Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION
Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION
Очистка бака
6 Движений заботы
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.
6 Движений заботы
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Технология LG Inverter Direct Drive
Технология LG Inverter Direct Drive
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Функция Inverter Control
Функция Inverter Control
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Все характеристики
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
6
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Тип дверцы
-
Автодверца
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Дисплей
-
LED-дисплей
-
Размер двецы
-
350 мм
-
Обрамление дверцы
-
Черное
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
"6 Движений заботы"
-
●
-
Потребление воды при стирке, л
-
56
-
Класс энергопотребления
-
A
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
54 дБ
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
67 дБ
-
Одежда малыша
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Нетто
-
62
-
Нетто
-
600x480x850 мм
-
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F1294ND
Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION