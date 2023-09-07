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Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION

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Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION

F1294ND

Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION

Очистка бака

Функция очистки бака была разработана специально для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте. Она позволяет удалить из бака остатки моющего средства и прочие потенциально опасные вещества, чтобы ваши вещи и внутренние детали машины оставались чистыми. Рекомендуем регулярно использовать цикл очистки.

6 Движений заботы

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Движений заботы

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Технология LG Inverter Direct Drive

Система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся частей, поскольку инверторный мотор крепится напрямую к барабану в отличие от стандартного привода (двигатель с ременной передачей на шкив).

Технология LG Inverter Direct Drive

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Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. допустимая загрузка (кг)

6

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Дисплей

LED-дисплей

Размер двецы

350 мм

Обрамление дверцы

Черное

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

"6 Движений заботы"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

56

Класс энергопотребления

A

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума во время отжима (дБ)

54 дБ

Уровень шума во время стирки (дБ)

67 дБ

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Шерсть

ВЕС(КГ)

Нетто

62

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x480x850 мм

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F1294ND

Стиральная машина LG Inverter Direct Drive с технологией 6 MOTION