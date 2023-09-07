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Стиральная машина 7 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

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Стиральная машина 7 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

F12B8QD5

Стиральная машина 7 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

Функция мобильной диагностики Smart Diagnosis

В случае возникновения неполадки, позвоните в Сервисный Центр. Приложив Ваш мобильный телефон к стиральной машине, уже через 20 секунд Вы сможете узнать ее причину. Технология позволяет распознать до 78 различных ошибок.

Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки

Отдельностоящая

Система интеллектуальной стирки

Детектор загрузки

Изменяемая скорость отжима

Максимальная скорость отжима

1200

Диапазон температуры стирки, ℃

холодная/30/40/60/95 °C

Тип барабана

Пузырьковый

Управление

Электронное

Автобалансировка

ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН

Размеры (Ш x Г x В), мм

600 x 550 x 850

Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм

645 x 645 x 865

Регулируемые опоры (мм)

10

Глубина с учетом двери, см

57

Цвет

Серебристый

Цвет дверцы

Серебристый

Вес, кг

62

Вес с упаковкой, кг

65

ЗАГРУЗКА

Тип загрузки

Фронтальная

Максимальная загрузка при стирке, кг

7

ТЕХНОЛОГИИ

Инверторный мотор с прямым приводом

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

Технология "6 движений заботы"

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Количество программ

13

Хлопок

Хлопок быстро

Смешанная ткани

Деликатная

Забота о здоровье

Шерсть

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Одежда малыша

Спортивная одежда

Повседневная стирка

Интенсивно 60

Быстро 30

Быстро 14

Полоскание+Отжим

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Энергопотребление, кВт/ч

1.19

Класс энергоэффективности

A

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума при стирке, дБ

57

Уровень шума при отжиме, дБ

74

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Дисплей

LED

Индикатор рабочего цикла

Индикатор блокировки дверцы

Индикатор ошибок / Самодиагностика

Система пеноподавления

Индикатор загрузки

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F12B8QD5

Стиральная машина 7 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"