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Паровые стиральные машины с прямым приводом Steam DD
Паровые стиральные машины с прямым приводом Steam DD
Все характеристики
-
Тип стиральной машины
-
Мотор с прямым приводом
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
8
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1400/1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Расход воды (л)
-
52
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.21 кВч
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
A
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
54 дБ
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
67 дБ
-
Функция Освежить
-
●
-
Защита от аллергии
-
●
-
Одежда малыша
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Тёмная одежда
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Норма
-
●
-
Норма+задержка
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Полоскание++
-
●
-
Полоскание+отсрочка
-
●
-
Полоскание+отжим
-
●
-
Стирка паром
-
●
-
Заботливая стирка
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Очистка бака
-
●
-
Без отжима
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Нетто
-
600 x 550 x 842
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
Нетто
-
63
-
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F1406TDSPA
Паровые стиральные машины с прямым приводом Steam DD