*Испытание проведено компанией Intertek на основе стандарта IEC 60456: версия 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» с опцией TurboWash (F4V9RWP2W по сравнению с FH4G1JCSK2). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.