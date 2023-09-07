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Узкая стиральная машина с технологией AI DD и функцией сушки, 7/4кг

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Узкая стиральная машина с технологией AI DD и функцией сушки, 7/4кг

F2V5HG0W

Узкая стиральная машина с технологией AI DD и функцией сушки, 7/4кг

Стиральная машина с интеллектуальной системой определения типа ткани

Интеллектуальная

система определения

типа ткани

Функция пара Steam

Цикл "Стирка+сушка"

Инверторный мотор с

системой прямого

привода

Система смарт

диагностики (Smart

Diagnosis)

10 лет гарантии

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LG AI DD Стиральная машина нового поколения

AI DD™

Интеллектуальная система определения
типа ткани

В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.
Интеллектуальная система определения типа ткани






* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F4V9BWP2W c FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)

Стиральная машина LG Al DD

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Стиральная машина LG с функцией сушки Комплексный уход за одеждой
2 в 1

Комплексный уход за одеждой

Стиральная машина LG с функцией сушки - это идеальный способ ухода за вашим гардеробом. Стандартная сушка, бережная сушка или легкая сушка для удобной глажки, выбирайте подходящий вам режим.
Забота о здоровье3
Steam™

Забота о здоровье

Технология LG Steam ™ удаляет вирусы, бактерии и до 99.9% бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление вирусов, бактерий и до 99,9% аллергенов

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

Надежность

Увеличенная прочность

Элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали, обладающей антибактериальными свойствами.
LG AI DD Увеличенная прочность
Стиральная машина LG Современный и практичный дизайн
Дизайн

Современный и практичный

Переключатель с металлической отделкой стал более эргономичным, а символы на дисплее крупнее.
LG ThinQ

Умная бытовая техника

Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Стиральная машина LG SmartThinQ™

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».

LG AI DD

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
Стирка: 7 кг, Сушка: 4 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 850 x 455<br>Г' : 495 , Г" : 975
Основная технология
Inverter Direct Drive / AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

4

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 х 885 х 530

Вес с упаковкой (кг)

64

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

495

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

975

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

B (Стирка + Сушка)

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Быcтpо 30

Шерсть

Бecшyмнaя

Стирка+сушка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

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