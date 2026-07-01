Стиральная машина LG 9 кг - AI Wash | TurboWash™360˚

*Для использования этой функции требуется, чтобы стиральная и сушильная машины были подключены к домашней сети Wi-Fi и зарегистрированы в приложении LG ThinQ™

*Эта стиральная машина может быть сопряжена с сушильной машиной LG с поддержкой Wi-Fi.

*Изображения и видео продукции приведены исключительно в качестве примера и могут отличаться от реального продукта.