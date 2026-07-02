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Стиральная машина LG 9 кг - AI Wash | TurboWash™360˚
*Изображения и видео продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.
Интеллектуальная стирка нового поколения
Энергоэффективность1)
Энергосбережение без компромиссов в мощности стирки
Снижение выброса микропластика
Мягкие движения уменьшают трение во время стирки
Умная стирка
Циклы, адаптированные под вес загрузки и тип ткани
Быстрая стирка
Быстрая и эффективная стирка всего за 39 минут2)
*Изображения и видео продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.
Цикл "Меньше микропластика"
Снижение выбросов микропластика до 60%
Плавные качающие и переворачивающие движения уменьшают трение во время стирки, снижая выбросы микропластика на 60%2).
*Изображения и видео продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.
AI Стирка 1.0
ИИ-оптимизированная бережная стирка деликатных тканей с AI DD™
AI Стирка 1.01) подбирает оптимальные движения стирки в зависимости от типа белья, обеспечивая бережный уход за тканями и экономию энергии при стирке деликатных вещей.
*Изображения и видео продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.
TurboWash™ 360
Эффективная стирка всего за 39 минут
3D многосопловая система одновременно распыляет воду и моющее средство в четырёх направлениях, минимизируя повреждение тканей и обеспечивая тщательную стирку всего за 39 минут2).
Steam™
Глубокая очистка с помощью пара
Носите одежду с уверенностью, зная, что количество аллергенов снижено благодаря технологии LG Steam™5).
*Изображения и видео продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.
Увеличенная загрузка
Больше белья за один раз, больше времени для отдыха
Увеличенный объём барабана7) при сохранении прежних габаритов стиральной машины позволяет стирать больше вещей за один цикл.
*Изображения приведены только в иллюстративных целях.
Оцените возможности просторного барабана
Умное сопряжение
Командный подход к уходу за одеждой
Cушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки
*Для использования этой функции требуется, чтобы стиральная и сушильная машины были подключены к домашней сети Wi-Fi и зарегистрированы в приложении LG ThinQ™
*Эта стиральная машина может быть сопряжена с сушильной машиной LG с поддержкой Wi-Fi.
*Изображения и видео продукции приведены исключительно в качестве примера и могут отличаться от реального продукта.
ThinQ™
Простое управление для комфортной жизни
Управляйте стиркой в любое время и в любом месте.
Приложение ThinQ™ позволяет подключаться к вашей стиральной машине и запускать цикл стирки всего одним нажатием кнопки.
Простое обслуживание и контроль
Будь то ежедневное обслуживание или более сложные задачи, удобно отслеживайте энергопотребление вашей стиральной машины через приложение ThinQ™.
Стирка с голосовым помощником
Скажите умной колонке или AI-ассистенту, что вам нужно, и стиральная машина сделает всё остальное.
*Поддержка совместимых устройств умного дома может различаться в зависимости от страны и вашей индивидуальной экосистемы умного дома.
*Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального изделия.
*Изображения продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.
Увеличьте громкость и почувствуйте детали
Звук вращения барабана
Вопросы и ответы
Q.
Что представляет собой узкая стиральная машина LG?
A.
Узкая стиральная машина LG имеет компактные размеры: ширина 600 мм × высота 850 мм × глубина 475 мм. Благодаря таким габаритам устройство легко устанавливается даже в ограниченном пространстве.
Q.
Какая оптимальная загрузка (кг) для стиральной машины?
A.
LG рекомендует стиральную машину с загрузкой 8–9 кг для семьи среднего размера. Для большой семьи или при больших объёмах стирки стоит рассмотреть модели 11–13 кг. Более вместительные модели также позволяют стирать одеяла размером до king-size. Благодаря инновационным технологиям LG увеличенная загрузка достигается без изменения внешних габаритов машины.
Q.
Как выбрать энергоэффективную стиральную машину?
A.
Обратите внимание на энергетическую маркировку — от A (наивысший класс) до G (наименьший). Технологии LG на базе AI помогают оптимизировать движения барабана в зависимости от загрузки, снижая энергопотребление.
*По результатам внутренних испытаний LG, проведённых в соответствии со стандартом EN 60456:2016/A11:2020 на модели F6V7RWP1WE. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
**Испытания проведены компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с программой «Хлопок», программа AI Wash продемонстрировала улучшенный уход за тканями и снижение энергопотребления при стирке смешанной загрузки весом 3 кг, состоящей из деликатных тканей (рубашки из смесовых тканей, блузки, функциональные футболки, шифоновые юбки, полиэстеровые шорты и др.) на модели-представителе AI Wash F4X7VYP15. Результаты могут различаться в зависимости от типа одежды и условий эксплуатации.
Q.
Как выбрать подходящий режим стирки?
A.
Рекомендуется ориентироваться на ярлыки по уходу за одеждой и выбирать соответствующий режим. Стиральные машины LG с функцией AI DD автоматически определяют вес и мягкость ткани, подбирая оптимальный алгоритм стирки и корректируя движения барабана в процессе. При подключении стиральной и сушильной машин LG устройства могут автоматически синхронизироваться для выбора оптимального цикла.
Q.
Как технология Deep-learning AI DD™ улучшает качество стирки?
A.
Стиральные машины LG с Deep-learning AI DD™ используют интеллектуальные алгоритмы для анализа веса и типа ткани. Это позволяет автоматически оптимизировать движения барабана, обеспечивая более бережный уход за одеждой. Двигатель с прямым приводом Direct Drive с технологией 6 Motion обеспечивает эффективную стирку при меньшем количестве движущихся частей, что повышает надёжность и энергоэффективность.
Q.
Что умеет умная стиральная машина?
A.
Стиральные машины LG используют искусственный интеллект для оптимизации движений барабана под каждую загрузку. Обучение на основе больших данных позволяет определять характеристики ткани, такие как вес и мягкость, обеспечивая до 10%* более бережный уход за одеждой.
Стиральной машиной LG с поддержкой Wi‑Fi также можно управлять с помощью голосовых команд или через приложение LG ThinQ™ на смартфоне, которое обеспечивает подключение к вашей умной стиральной машине из любой точки. Вы можете запускать стирку дистанционно — одним нажатием кнопки или с помощью голосового помощника, получать уведомления о завершении цикла, выполнять диагностику неисправностей с помощью функции Smart Diagnosis и загружать индивидуальные предустановленные программы — всё это через приложение ThinQ™.
*Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash продемонстрировал улучшенный уход за тканью и снижение энергопотребления при загрузке 3 кг смешанных мягких тканей (смесовые рубашки, блузы, функциональные футболки, шифоновые юбки, полиэстеровые шорты и т.д.) (F4X7VYP15). Результаты могут отличаться в зависимости от веса и типа тканей, а также других факторов.
*AI‑определение активируется при загрузке менее 3 кг. При выборе опции «Пар» AI‑определение не работает. Режим AI Wash следует использовать только для схожих типов ткани [не все ткани распознаются] и с подходящим моющим средством.
Q.
Что представляет собой функция быстрой стирки LG?
A.
Технология TurboWash™ 360˚ обеспечивает тщательную стирку всего за 39 минут, адаптированную под тип вашей одежды. Система 3D Multi Spray подаёт струи воды под разными углами, а интеллектуальный инверторный насос регулирует мощность распыления — в результате достигается оптимальный баланс давления воды, подачи моющего средства и движения барабана, что позволяет экономить ваше время без ущерба для качества стирки и бережного ухода за тканями.
Q.
Что такое функция пара в стиральной машине LG?
A.
Фирменная технология Steam™ от LG (в некоторых моделях) эффективно борется с аллергенами. Функция Allergy Care обрабатывает одежду паром в начале цикла стирки, помогая расправить волокна и растворить аллергены, включая пыльцу и пылевых клещей.
Q.
Как работает функция автоматического дозирования?
A.
Система автоматического дозирования в диспенсере LG позволяет заранее заполнить отсек для моющего средства и доверить всю работу стиральной машине. Встроенная технология определяет вес загрузки и автоматически добавляет точно необходимое количество моющего средства при каждой стирке. Это исключает риск передозировки, экономит ваше время и продлевает срок службы одежды. Правильная дозировка также помогает поддерживать фронтальные стиральные машины в хорошем рабочем состоянии. Просто закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт»!
Q.
Как зарегистрировать мою технику в ThinQ?
A.
1. Убедитесь, что и ваша техника, и интернет‑роутер включены.
2. Разместите технику ближе к интернет‑роутеру. Если расстояние между техникой и роутером слишком большое, сигнал может быть слабым, и регистрация техники может занять больше времени.
3. Установите приложение ThinQ. Пожалуйста, обратитесь к странице, соответствующей вашей стране, для получения дополнительных инструкций по установке приложения ThinQ и регистрации вашей техники.
Примечание
1) Энергоэффективность
На 30% ниже по Индексу энергоэффективности по сравнению с минимальным порогом для класса энергоэффективности A, как определено Регламентом ЕС 2019/2014.
2) Цикл "Меньше микропластика"
- Протестировано компанией Intertek в июле 2023 года. Цикл "Меньше микропластика" при загрузке 3 кг (тренировочная куртка из 100% полиэстера) сравнивался с циклом «Смешанные ткани» (F4Y7EYPBW). Сравнение проводилось путём измерения количества микропластика, отфильтрованного через фильтр 20 мкм.
- Результаты могут отличаться в зависимости от типа одежды и условий эксплуатации.
3) AI Wash 1.0
- Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash показал улучшенный уход за тканью и снижение энергопотребления при загрузке 3 кг смешанных мягких тканей (смесовые рубашки, блузы, функциональные футболки, шифоновые юбки, полиэстеровые шорты и т.д.) (F4X7VYP15). Результаты могут отличаться в зависимости от веса, типа тканей и/или других факторов.
- Функция AI‑определения активируется при загрузке менее 3 кг. При выборе опции «Пар» функция AI‑определения не работает. Режим AI Wash следует использовать только для схожих типов тканей [не все ткани распознаются] и с подходящим моющим средством.
4) TurboWash™ 360
- Протестировано компанией Intertek в марте 2019 года на основе стандарта IEC 60456: издание 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг (по IEC) по сравнению с традиционным циклом «Хлопок» с функцией TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
- Время стирки может увеличиваться, а результаты могут отличаться в зависимости от типа и веса одежды, а также условий окружающей среды.
5) Steam™
- Цикл Allergy Care, сертифицированный BAF для стиральной машины LG с функцией пара (шириной 24 дюйма), снижает уровень аллергенов пылевых клещей.
6) Автоматический дозатор
- Возможность выполнить до 31 цикла стирки при заполнении обоих отсеков моющим средством.
- Стандартный объём подачи моющего средства составляет 45 мл.
- Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
7) Увеличенная загрузка
- Датчик вибрации установлен только в моделях глубиной 615/565 мм (за исключением узких версий).
-Количество фрикционных демпферов и балансировочных противовесов может отличаться в зависимости от модели.
-Увеличенная загрузка: +3 кг при глубине 615 мм, +2 кг при глубине 565/475 мм.
8) AI в основе
- Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash показал улучшенный уход за тканью и снижение энергопотребления при загрузке 3 кг смешанных мягких тканей (смесовые рубашки, блузы, функциональные футболки, шифоновые юбки, полиэстеровые шорты и т.д.) (репрезентативная модель AI Wash: F4X7VYP15). Результаты могут отличаться в зависимости от типа одежды и условий эксплуатации.
- AI‑определение активируется при загрузке менее 3 кг. При выборе опции «Пар» AI‑определение не работает. Режим AI Wash следует использовать только для схожих типов ткани [не все ткани распознаются] и с подходящим моющим средством.
- Гарантия 10 лет распространяется только на двигатель Direct Drive. Срок и условия гарантии могут отличаться в зависимости от страны или региона.
Уровень шума: 71 дБ (уровень звуковой мощности), согласно Регламенту ЕС 2019/2014 (F4X7EBPY6).
- Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения информации о 10‑летней гарантии.
Характеристики
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 475
ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для стирки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
Переключатель + Сенсорные кнопки + LED Дисплей
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки дверцы
Да
Значок индикатора
18:88
ФУНКЦИИ
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Технология 6 Motion DD
Да
Добавление вещи
Да
AI DD
Да
Автоматический перезапуск
Да
Centum System
Нет
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
Подсветка барабана
Да
Гофрирование внутри барабана
Да
Сигнал окончания цикла
Да
ezDispense
Нет
Система обнаружения пены
Да
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
Ножки для регулировки уровня
Да
LoadSense
Да
Барабан из нержавеющей стали
Да
Функция «Пар» (Steam)
Да
Функция «Пар+» (Steam+)
Нет
TurboWash360˚
Да
Датчик вибраций
Нет
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
Уровень воды
Авто
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ПРОГРАММЫ
Хлопок
Да
Детская одежда
Нет
Умная стирка
Да
AI Wash & Dry
Нет
Гипоаллергенная (стирка)
Да
Автоматическая стирка
Нет
Одежда малыша
Нет
Одежда для малышей
Нет
Освежить постельное белье
Нет
Постельное белье
Нет
Холодная Стирка
Нет
Цветные ткани
Нет
Хлопок+
Нет
Темные ткани
Нет
Деликатная
Нет
Двойное полоскание
Нет
Моя программа
Да
Пуховик
Нет
Классические рубашки
Нет
Только сушка
Нет
Пуховые вещи
Да
Повседневная
Да
Эко 40-60
Да
Бережная
Нет
Гигиена
Нет
Интенсивно 60
Нет
Джинсы
Нет
Меньше микропластика
Да
Смешанная
Да
Одна рубашка
Нет
Верхняя одежда
Нет
Стирка от шерсти питомцев
Нет
Быстро 14
Да
Быcтpо 30
Нет
Быстрая стирка
Нет
Быстрая стирка+сушка
Нет
После дождя
Нет
Освежить
Нет
Только полоскание
Нет
Пoлocк.+Отжим
Нет
Школьная форма
Нет
Бecшyмнaя
Нет
Один предмет одежды
Нет
Забота о здоровье
Нет
Рукава и воротники
Нет
Малая загрузка
Нет
Умное полоскание
Нет
Отжим
Нет
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Да
Удаление пятен
Нет
Освежение паром
Нет
Полотенца
Нет
Очистка барабана
Нет
TurboWash 39
Да
TurboWash 49
Нет
TurboWash 59
Нет
Стирка+сушка
Нет
Только стирка
Нет
Шерсть
Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
Добавление вещи
Нет
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
Замок от детей
Да
ColdWash
Нет
Отсрочка завершения стирки
Да
Уровень моющего средства
Нет
Подсветка барабана
Да
Очистка ezDispense
Нет
Предварительная стирка
Да
Дистанционный пуск
Да
Полоскание+
Да
Полоскание + Отжим
Нет
Уровень кондиционера
Нет
Вращение
1200/1000/800/600/400/Без отжима
Функция «Пар» (Steam)
Да
Очистка барабана
Нет
TurboWash
Да
Отжим
Да
Wi-Fi
Да
Простой уход за складками
Нет
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ThinQ(Wi-Fi)
Да
Цикл загрузки
Да
Мониторинг энергопотребления
Да
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
Умная диагностика
Да
Функция Tub Clean Coach
Да
Умное сопряжение
Да
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 475
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660 x 890 x 580
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
535
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1015
Вес с упаковкой (кг)
63.0
Масса (кг)
59.0
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806096803127
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