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Стиральная машина LG 6 кг - DD™ | Steam™
Тщательно продуманный дизайн
Съемная верхняя крышка
Создан для ограниченного пространства.
6 Motion DD
Подстроена под тип ткани.
10-лет гарантии на мотор
Надежность гарантирована.
Allergy Care
Испарите пылевых клещей.
Создано для того, чтобы идеально вписываться даже в ограниченные пространства.
Идеально подходит для компактных помещений, легко снимается верхняя крышка для бесшовного встраиваемого вида.
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
Элегантный дизайн
Улучшите качество интерьера вашего дома
Выберите стиральную машину, которая соответствует вашему видению дизайна интерьера.
* Выберите стиральную машину, которая соответствует вашему видению дизайна интерьера.
6 Motion DD
Комбинации движений барабана, адаптированные под тип ткани
Инверторный мотор Direct Drive™ этой стиральной машины может создавать шесть различных движений стирки, обеспечивая правильный уход за тканями и безупречную чистоту.
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
Steam™
Гиппоаллергенная стирка с паром
Технология LG Steam™ удаляет до 99,9 % аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.
*Гипоаллергенный цикл Allergy Care, одобренный BAF (Британским фондом аллергии), снижает аллерген пылевых клещей.
Очистка бака
Очистка изнутри
Поддерживайте стиральную машину в чистоте и обеспечьте гигиеничную стирку.
Добавляйте белье во время стирки
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
*10-летняя гарантия распространяется только на мотор Direct Drive.
Усовершенствуйте свой опыт стирки с помощью элегантного и простого дизайна стиральной машины.
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
Характеристики
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)
6.0
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x440
ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для стирки (кг)
6.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
Переключатель + Сенсорные кнопки + LED Дисплей
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки дверцы
Да
Значок индикатора
18:88
ФУНКЦИИ
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Технология 6 Motion DD
Да
Добавление вещи
Нет
AI DD
Нет
Автоматический перезапуск
Нет
Centum System
Нет
Лифтеры
Пластиковый барабан
Подсветка барабана
Нет
Гофрирование внутри барабана
Да
Сигнал окончания цикла
Да
ezDispense
Нет
Система обнаружения пены
Да
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
Ножки для регулировки уровня
Да
LoadSense
Да
Барабан из нержавеющей стали
Да
Функция «Пар» (Steam)
Да
Функция «Пар+» (Steam+)
Нет
TurboWash360˚
Нет
Датчик вибраций
Нет
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
Уровень воды
Авто
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ПРОГРАММЫ
Хлопок
Да
Детская одежда
Нет
Умная стирка
Нет
Гипоаллергенная (стирка)
Да
Автоматическая стирка
Нет
Одежда малыша
Нет
Одежда для малышей
Нет
Постельное белье
Нет
Холодная Стирка
Нет
Цветные ткани
Нет
Хлопок+
Да
Темные ткани
Нет
Деликатная
Да
Моя программа
Нет
Пуховик
Нет
Пуховые вещи
Нет
Повседневная
Нет
Эко 40-60
Нет
Бережная
Нет
Гигиена
Нет
Интенсивно 60
Нет
Смешанная
Да
Верхняя одежда
Нет
Быстро 14
Нет
Быcтpо 30
Да
Быстрая стирка
Нет
Быстрая стирка+сушка
Нет
Освежить
Нет
Пoлocк.+Отжим
Да
Бecшyмнaя
Нет
Забота о здоровье
Нет
Рукава и воротники
Нет
Отжим
Нет
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Да
Удаление пятен
Нет
Освежение паром
Нет
Очистка барабана
Да
TurboWash 39
Нет
TurboWash 49
Нет
TurboWash 59
Нет
Стирка+сушка
Нет
Шерсть
Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
Добавление вещи
Нет
Звуковой сигнал вкл/выкл
Нет
Замок от детей
Да
ColdWash
Нет
Отсрочка завершения стирки
Да
Уровень моющего средства
Нет
Подсветка барабана
Нет
Очистка ezDispense
Нет
Предварительная стирка
Да
Дистанционный пуск
Нет
Полоскание+
Да
Полоскание + Отжим
Да
Уровень кондиционера
Нет
Вращение
1200/1000/800/600/400/Без отжима
Функция «Пар» (Steam)
Нет
Очистка барабана
Да
TurboWash
Нет
Отжим
Да
Wi-Fi
Нет
Простой уход за складками
Нет
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
Цикл загрузки
Нет
Мониторинг энергопотребления
Нет
Удаленный пуск и контроль цикла
Нет
Умная диагностика
Да
Функция Tub Clean Coach
Нет
Умное сопряжение
Нет
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x440
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660x890x540
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
500
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
980
Вес с упаковкой (кг)
63.0
Масса (кг)
59.0
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806096026687
Что говорят
Вопросы и ответы
Q.
Что представляет собой узкая стиральная машина LG?
A.
Узкая стиральная машина LG имеет компактные размеры: ширина — 600 мм, высота — 850 мм, глубина — 475 мм. Благодаря этому она легко помещается в ограниченном пространстве.
Q.
Какой вес загрузки рекомендуется для стиральной машины?
A.
LG рекомендует стиральную машину с загрузкой 8–9 кг для семьи среднего размера. Для большой семьи или при большом объёме стирки стоит рассмотреть модель на 11–13 кг. Более вместительные модели также справляются с одеялами до размера «king-size». Благодаря инновационным технологиям LG, наши стиральные машины обеспечивают увеличенную вместимость при тех же габаритах корпуса.
Q.
Как выбрать энергоэффективную стиральную машину?
A.
Проверьте энергетическую маркировку стиральной машины — класс от A до G. Искусственный интеллект в стиральных машинах LG помогает подбирать оптимальные движения барабана для конкретной загрузки, что позволяет минимизировать расход энергии.
*Внутренние лабораторные испытания LG, основанные на EN 60456:2016/A11:2020, модель F6V7RWP1WE. Результаты могут различаться в зависимости от условий эксплуатации.
**Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash показал улучшение ухода за тканями и снижение энергопотребления при 3 кг смешанной загрузки мягких тканей (рубашки, блузки, функциональные футболки, шифоновые юбки, полиэстеровые шорты и т. д.) (представительная модель AI Wash: F4X7VYP15). Результаты могут отличаться в зависимости от типа одежды и условий эксплуатации.
Q.
Как выбрать подходящий цикл стирки?
A.
Как правило, следует проверить этикетку по уходу за одеждой и выбрать на стиральной машине соответствующий цикл стирки. Стиральные машины LG с функцией AI DD автоматически взвешивают бельё и определяют его мягкость, чтобы подобрать оптимальный алгоритм стирки и скорректировать движения барабана во время цикла. Если вы соедините стиральную и сушильную машины LG, они смогут работать совместно, автоматически выбирая подходящий цикл без необходимости вручную поворачивать переключатель.
Q.
Какую пользу технология Deep-learning AI DD™ приносит вашей стирке?
A.
Стиральные машины LG с технологией Deep-learning AI DD™ используют интеллектуальные алгоритмы для индивидуального анализа веса и типа ткани вашего белья. Результат? Машина автоматически оптимизирует движения барабана, обеспечивая улучшенную защиту тканей и сохраняя ваши любимые вещи в отличном состоянии. Двигатели DirectDrive™ обеспечивают технологию 6 движений для эффективной стирки с меньшим количеством подвижных деталей, что делает устройство более долговечным и энергоэффективным.
Q.
Что может делать умная стиральная машина?
A.
Стиральные машины LG используют искусственный интеллект для оптимизации движений барабана под каждую загрузку. Глубокое обучение, основанное на данных, собранных из тысяч циклов стирки, позволяет машине автоматически определять характеристики ткани, такие как вес и мягкость. Результат? На 10%* лучше сохранение ткани, чтобы ваша одежда дольше выглядела как новая. Умные стиральные машины LG с поддержкой Wi‑Fi также можно управлять с помощью голосовых команд или через приложение LG ThinQ™ на смартфоне, которое соединяется с вашей машиной, где бы вы ни находились. Вы можете удалённо запустить стирку одним нажатием кнопки или голосом, получать уведомления о завершении цикла, выполнять интеллектуальную диагностику неисправностей и загружать индивидуальные предустановленные программы — всё это через приложение ThinQ™.
*Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash показал улучшение ухода за тканью и снижение энергопотребления при стирке 3 кг смешанных мягких тканей (рубашки, блузки, функциональные футболки, юбки из шифона, шорты из полиэстера и т. д.) (F4X7VYP15). Результаты могут различаться в зависимости от веса и типа ткани, а также других факторов.
*Функция AI‑распознавания активируется при загрузке менее 3 кг. Она не работает при выборе опции Steam. Цикл AI Wash следует использовать только для схожих типов тканей [не все ткани распознаются] и с подходящим моющим средством.
Q.
Какая функция быстрой стирки есть у LG?
A.
Технология LG TurboWash™ 360˚ обеспечивает тщательную стирку всего за 39 минут, адаптируясь к вашим потребностям в уходе за одеждой. Система 3D Multi Spray подаёт струи воды под разными углами, а интеллектуальный инверторный насос регулирует мощность распыления. Такое сочетание обеспечивает оптимальный баланс между силой струи, количеством моющего средства и движением барабана, экономя ваше время без ущерба для качества стирки и с заботой о ткани.
Q.
Что такое функция пара в стиральной машине LG?
A.
Фирменная технология LG Steam™ (доступна в отдельных моделях) эффективно борется с аллергенами. Функция «Allergy Care» подаёт пар в начале цикла стирки, чтобы размягчить волокна ткани и удалить аллергены, включая пыльцу и пылевых клещей.
Q.
Как зарегистрировать свою технику в приложении ThinQ?
A.
1. Убедитесь, что и ваша техника, и интернет‑роутер включены.
2. Поднесите технику ближе к интернет‑роутеру. Если расстояние между техникой и роутером слишком велико, сигнал может быть слабым, и регистрация техники займёт больше времени.
3. Установите приложение ThinQ. Пожалуйста, обратитесь к странице, соответствующей вашей стране, чтобы получить дополнительные инструкции по установке приложения ThinQ и регистрации техники.
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