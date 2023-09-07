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Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 9кг
Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 9кг
* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F4V9BWP2W c FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)
*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
*Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.
*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.
Увеличенная прочность
Умная бытовая техника
*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 560
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Бежевый
-
Умная диагностика
-
●
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
Добавление вещи
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
LoadSense
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Хлопок+
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Быcтpо 30
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Бecшyмнaя
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 560
-
Масса (кг)
-
61
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
645 x 885 x 645
-
Вес с упаковкой (кг)
-
64
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
59
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
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F4V5VS9B
Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 9кг