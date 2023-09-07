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Узкая стиральная машина 5 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

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Узкая стиральная машина 5 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

F80B9LD

Узкая стиральная машина 5 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

Функция мобильной диагностики Smart Diagnosis

В случае возникновения неполадки, позвоните в Сервисный Центр. Приложив Ваш мобильный телефон к стиральной машине, уже через 20 секунд Вы сможете узнать ее причину. Технология позволяет распознать до 78 различных ошибок.

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.

Новая конструкция барабана

В новом барабане тиснение имеет более глубокий рельеф, который представляет собой ряды пузырьков различного диаметра и степени выпуклости.

Отверстия в новом барабане уменьшены с целью предотвращения повреждений одежды.

Основными преимуществами применения новой конструкции являются стирка больших объемов одежды и бережное отношение к тканям при отжиме на высоких скоростях.

Инверторный контроль мотора

Система инверторного контроля поддерживает постоянную скорость работы мотора и оптимальное потребление энергии на каждом этапе. Это позволит не только сократить Ваши расходы на воду и электроэнергию, но так же обеспечить оптимальное качество стирки.

Инверторный контроль мотора

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Макс. допустимая загрузка (кг)

5

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

800/600/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Внутренний барабан

Пузырьковый

Размер двецы

300 мм

Угол открывания дверцы

160°

Обрамление дверцы

Белое

Блокировка воды

ДИСПЛЕЙ

Таймер отсрочки (ч)

3, 6, 9 часов

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

ТЕХНОЛОГИИ

Сертификат "Wool Mark"

"6 Движений заботы"

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

48

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

0.85 кВч

Класс энергопотребления

A+

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума во время отжима (дБ)

54 дБ

Уровень шума во время стирки (дБ)

69 дБ

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок быстро

Синтетика (Лёгкий уход)

Деликатная

Шерсть

Быстро 30

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Полоскание+Отжим

ВЕС(КГ)

Нетто

59

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Интенсивная

Без отжима

Звуковой сигнал вкл/выкл

Без складок

Суперполоскание

Выбор скорости отжима

Выбор температурного режима

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x850x440

Регулируемые опоры (мм)

10

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F80B9LD

Узкая стиральная машина 5 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

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