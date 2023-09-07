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Узкая стиральная машина с технологией "6 движений заботы" и функцией стирки с паром Steam. Цвет: Серебристый.
Узкая стиральная машина с технологией "6 движений заботы" и функцией стирки с паром Steam. Цвет: Серебристый.
Все характеристики
-
Тип установки
-
Отдельностоящая
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
●
-
Максимальная скорость отжима
-
1000
-
Диапазон температуры стирки, ℃
-
Холодная/20/40/60/95
-
Тип барабана
-
Пузырьковый
-
Управление
-
Электронное
-
Система интеллектуальной стирки
-
●
-
Размеры (Ш x Г x В), мм
-
600x440x850
-
Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм
-
645х530х885
-
Регулируемые опоры, мм
-
10
-
Глубина с учетом двери, см
-
46
-
Цвет
-
Серебристый
-
Цвет дверцы
-
Хром
-
Вес, кг
-
59
-
Вес с упаковкой, кг
-
62
-
Глубина, см
-
44
-
Тип загрузки
-
Фронтальная
-
Максимальная загрузка при стирке, кг
-
6
-
Функция пара TrueSteam
-
—
-
Функция пара Spa Steam
-
—
-
Функция быстрой стирки TurboWash
-
—
-
Функция сушки EcoHybrid
-
—
-
Инверторный мотор с прямым приводом
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Технология "6 движений заботы"
-
●
-
Количество программ
-
13
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
—
-
Хлопок быстро
-
—
-
Хлопок макс.
-
●
-
Хлопок + Пар
-
—
-
Синтетика
-
—
-
Смешанные ткани
-
●
-
Деликатная / Бережная
-
●/-
-
Забота о здоровье
-
●
-
Гипоаллергенная стирка
-
—
-
Освежить
-
—
-
Шерсть
-
●
-
Пуховое одеяло
-
●
-
Гигиена
-
—
-
Одежда малыша
-
●
-
Удаление пятен
-
—
-
Спортивная одежда
-
●
-
Тёмные ткани
-
—
-
Бесшумная / Тихая стирка
-
—
-
Повседневная стирка
-
●
-
Интенсивно 60
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Быстро 14
-
—
-
Полоскание+Отжим / Моя программа
-
●
-
Отжим
-
—
-
Объёмные вещи
-
—
-
Био уход
-
—
-
Предварительная стирка
-
●
-
Интенсивная стирка
-
●
-
Задержка полоскания (Без слива)
-
●
-
Суперполоскание
-
●
-
Режим таймера
-
●
-
Без складок
-
●
-
Энергопотребление, кВт/ч
-
1.02
-
Класс энергоэффективности
-
A
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума при стирке, дБ
-
55
-
Уровень шума при отжиме, дБ
-
76
-
Дисплей
-
LED
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Индикатор ошибок / Самодиагностика
-
●
-
Индикатор Пуск / Пауза
-
—
-
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FH0B8ND4
Узкая стиральная машина с технологией "6 движений заботы" и функцией стирки с паром Steam. Цвет: Серебристый.