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Узкая стиральная машина с технологией "6 движений заботы" и функцией стирки с паром Steam. Цвет: Серебристый.

Функции

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Узкая стиральная машина с технологией "6 движений заботы" и функцией стирки с паром Steam. Цвет: Серебристый.

FH0B8ND4

Узкая стиральная машина с технологией "6 движений заботы" и функцией стирки с паром Steam. Цвет: Серебристый.

6 движений заботы

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткании степени загрязнения белья.
Система прямого привода

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.
Функция мобильной диагностики

Функция мобильной диагностики

Функция мобильной диагностики SmartDiagnosis* позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. Вы можете передать данные для определения проблемы в центр технической поддержки посредством телефона.**
Минимальный уровень шума

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.
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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки

Отдельностоящая

Автобалансировка

Детектор загрузки

Изменяемая скорость отжима

Максимальная скорость отжима

1000

Диапазон температуры стирки, ℃

Холодная/20/40/60/95

Тип барабана

Пузырьковый

Управление

Электронное

Система интеллектуальной стирки

ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН

Размеры (Ш x Г x В), мм

600x440x850

Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм

645х530х885

Регулируемые опоры, мм

10

Глубина с учетом двери, см

46

Цвет

Серебристый

Цвет дверцы

Хром

Вес, кг

59

Вес с упаковкой, кг

62

Глубина, см

44

ЗАГРУЗКА

Тип загрузки

Фронтальная

Максимальная загрузка при стирке, кг

6

ТЕХНОЛОГИИ

Функция пара TrueSteam

Функция пара Spa Steam

Функция быстрой стирки TurboWash

Функция сушки EcoHybrid

Инверторный мотор с прямым приводом

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

Технология "6 движений заботы"

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Количество программ

13

Хлопок

Хлопок Эко

Хлопок быстро

Хлопок макс.

Хлопок + Пар

Синтетика

Смешанные ткани

Деликатная / Бережная

●/-

Забота о здоровье

Гипоаллергенная стирка

Освежить

Шерсть

Пуховое одеяло

Гигиена

Одежда малыша

Удаление пятен

Спортивная одежда

Тёмные ткани

Бесшумная / Тихая стирка

Повседневная стирка

Интенсивно 60

Быстро 30

Быстро 14

Полоскание+Отжим / Моя программа

Отжим

Объёмные вещи

Био уход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Интенсивная стирка

Задержка полоскания (Без слива)

Суперполоскание

Режим таймера

Без складок

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Энергопотребление, кВт/ч

1.02

Класс энергоэффективности

A

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума при стирке, дБ

55

Уровень шума при отжиме, дБ

76

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Дисплей

LED

Индикатор рабочего цикла

Индикатор блокировки дверцы

Индикатор ошибок / Самодиагностика

Индикатор Пуск / Пауза

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FH0B8ND4

Узкая стиральная машина с технологией "6 движений заботы" и функцией стирки с паром Steam. Цвет: Серебристый.