We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 4 кг, 6 движений заботы, Супер Узкая
Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 4 кг, 6 движений заботы, Супер Узкая
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
4
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 360
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Умная диагностика
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Вращение
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
4
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 360
-
Масса (кг)
-
56
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
645 х 885 х 455
-
Вес с упаковкой (кг)
-
57
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
380
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
Добавление вещи
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Пoлocк.+Отжим
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Хлопок+
-
●
-
Интенсивно 60
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Быcтpо 30
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.