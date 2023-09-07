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Стиральная машина c искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5, стирка с паром Steam™

Характеристики

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Стиральная машина c искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5, стирка с паром Steam™

TW4V3RS6S

Стиральная машина c искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5, стирка с паром Steam™

Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 10,5кг

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Платиновое серебро

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 х 660

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Вес с упаковкой (кг)

77

Масса (кг)

66

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

С

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодный

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Пуховые вещи

Эко 40-60

Смешанная

Пoлocк.+Отжим

Бecшyмнaя

Быстро 14

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Шерсть

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