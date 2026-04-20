Краткое содержание:

Премиальные беспроводные телевизоры LG Electronics первыми в мире получили сертификат «True Wireless Lossless Vision» от TÜV Rheinland, подтверждающий качество передачи 4K-изображения без каких-либо визуальных потерь, с поддержкой частоты обновления до 165 Гц в модели LG OLED evo W

Сертификат подтверждает, что беспроводные телевизоры LG сохраняют точность цветопередачи, детализацию изображения и качество передачи HDR-тонов при беспроводной передаче видео.

В число сертифицированных моделей входят LG OLED evo W6 и LG Mini RGB evo MRGB9M, что подтверждает соответствие стандартам TÜV в том, что касается качества беспроводной передачи изображения как в OLED, так и в LCD-технологиях.

Сертификат подчёркивает преимущества премиальной линейки беспроводных телевизоров LG, в которой сочетаются стильный дизайн и качество изображения, подтверждённое независимой сертификацией.

LG Electronics (LG) объявила, что её премиальные беспроводные телевизоры первыми в мире получили сертификацию «True Wireless Lossless Vision» от независимой организации по тестированию, инспекции и сертификации TÜV Rheinland.

Модели LG OLED evo W6 и Mini RGB evo MRGB9M подтвердили соответствие стандарту 4K-изображения без визуальных потерь, что доказывает: беспроводная передача видео больше не требует компромиссов в качестве изображения.

Сертифицированное качество беспроводного изображения

Сертификат подтверждает, что беспроводные телевизоры LG обеспечивают 4K-изображение без визуальных потерь, сохраняя целостность исходного видеосигнала благодаря собственной технологии беспроводной передачи.

В модели LG OLED evo W6 подтверждённая беспроводная производительность поддерживает частоту обновления до 165 Гц.

Оценка подтвердила, что беспроводные телевизоры LG сохраняют точную цветопередачу, детализацию изображения и корректную передачу HDR-тонов без потери качества изображения, которая обычно ассоциируется с беспроводной передачей.

Беспроводное подключение — без потери качества изображения

Сертификат “True Wireless Lossless Vision” подтверждает, что устройства с беспроводной передачей изображения способны транслировать видео без потерь — на уровне качества исходного сигнала.

Возможность телевизоров LG передавать изображение такого уровня без каких-либо компромиссов и ограничений — это значимый шаг вперёд для развития для индустрии домашних развлечений.

В рамках данной сертификации TÜV Rheinland разработал специальный стандарт тестирования, охватывающий ключевые параметры качества изображения, включая задержку сигнала (input lag), точность цветопередачи и соответствие гамма-кривой (корректной передаче яркости и полутонов).

По итогам проведённых испытаний TÜV Rheinland подтвердил, что беспроводные телевизоры LG сохраняют точную цветопередачу, высокую детализацию изображения и корректную передачу HDR-тонов в пределах установленных стандартов (относительно исходного сигнала), что подтверждает соответствие уровню изображения без визуальных потерь согласно международным стандартам.

Для пользователей это означает, что фильмы в кинематографическом качестве, трансляции спортивных событий и игры нового поколения можно будет смотреть по беспроводному подключению и оставаться уверенными в получении такого качества изображения, который ранее могли обеспечить только телевизоры с проводными подключениями.

Wallpaper TV: создан для беспроводного подключения, сертифицирован по стандарту качества изображения

LG OLED evo W6 (Wallpaper TV) возглавляет линейку сертифицированных телевизоров LG. Модель объединяет передачу изображения без визуальных потерь и ультратонкий дизайн, практически сливающийся со стеной, обеспечивая захватывающий опыт от домашнего просмотра и элегантно дополняя современный интерьер.

Благодаря ультратонкому корпусу толщиной около 9 мм и внешнему блоку Zero Connect Box, в котором размещены все разъёмы и который можно расположить на расстоянии до 10 метров от экрана, Wallpaper TV позволяет отказаться от проводов, более органично вписываясь в жилое пространство.

Разработанный одновременно и как премиальный экран, и как полноценный элемент дизайна, Wallpaper TV органично вписывается в пространство, визуально растворяясь в нём и позволяя изображению оставаться в центре внимания, тогда как беспроводное подключение избавляет от необходимости размещения проводов и лишних устройств.

Такой подход подчёркивает возможности беспроводного формата, давая больше возможностей по размещению телевизора и позволяя органично интегрировать его в интерьер без потери качества изображения.

Технология Reflection Free Premium дополнительно улучшает качество беспроводного просмотра на OLED evo W6, снижая блики на экране и помогая сохранять контраст, точность цветопередачи и детализацию даже в ярко освещённых помещениях.

Это позволяет в полной мере наслаждаться сертифицированным качеством изображения без визуальных потерь в любое время суток.

Беспроводная передача изображения без потери качества на разных типах экранов

Модель MRGB9M также получила сертификацию True Wireless Lossless Vision, что подтверждает: качественное беспроводное изображение LG теперь доступно не только на OLED-телевизорах.

Разработанная для обеспечения премиального уровня просмотра контента на сверхбольших экранах, модель MRGB9M обеспечивает качество обработки изображения, близкое к OLED, на базе современной LCD-технологии, обеспечивая высокую точность цветопередачи, контроль контрастности и стабильное качество изображения на больших экранах.

Линейка доступна с диагоналями 65, 75 и 86 дюймов, расширяя таким образом ассортимент сертифицированных беспроводных телевизоров LG в премиальном сегменте.

Новый уровень для премиальных беспроводных телевизоров

Сертификация «True Wireless Lossless Vision» подтверждает, что премиальные телевизоры LG способны одновременно обеспечивать подтвержденное наградами качество изображения и удобство от беспроводного подключения», — отметил Пак Хён Се, президент LG Media Entertainment Solution Company.

«Это достижение отражает стремление LG совершенствовать не только качество просмотра, а и повышать уровень повседневного комфорта пользователей».

Сертифицированное TÜV Rheinland качество беспроводного изображения охватывает как OLED, так и Mini RGB-модели, а LG задаёт новый ориентир для линеек премиальных телевизоров, сочетая продуманный дизайн и качество изображения, подтверждённое независимой сертификацией.

Доступность на рынке

Наличие моделей LG OLED evo W6 и LG Mini RGB evo MRGB9M с сертификацией «True Wireless Lossless Vision» может отличаться в зависимости от региона.

1 Отсутствие визуальных потерь во время передачи изображения подтверждено по результатам сертификационных испытаний TÜV Rheinland, проведённых в соответствии со стандартом ISO/IEC 29170-Результаты измерений и характеристики работы могут различаться в зависимости от условий подключения и эксплуатации.

2 Доступно только при подключении к играм или ПК, поддерживающим частоту 165 Гц.

3 Технология Zero Connect означает беспроводное соединение между блоком Zero Connect и экраном.

4 Отражательная способность измеряется по показателю SCI (Specular Component Included) при длине волны 550 нм; испытания проведены независимой лабораторией Intertek.

Для OLED-дисплеев LG уровень отражения составляет менее 0,5% по методу IDMS 11.2.2 (с использованием интегрирующей сферы). Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.