LG ELECTRONICS ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ВХОДИТ В ЧИСЛО 1% ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ В РЕЙТИНГЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ S&P GLOBAL

LG Electronics третий год подряд входит в число 1% лучших компаний в рейтинге Corporate Sustainability Assessment (CSA) от S&P Global, набрав 77 баллов из 100 возможных. LG также показала наивысший результат в категории Leisure Equipment & Products and Consumer Electronics, что подчеркивает системный подход к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG).

LG продемонстрировала стабильно высокие результаты по ряду направлений, включая экологическую ответственность, соблюдение прав человека, управление системами поставок и взаимодействие с пользователями. LG также получила высокие оценки в области корпоративного управления, что подчеркивает высокий уровень прозрачности и эффективные практики корпоративного управления.

Corporate Sustainability Assessment (CSA) от S&P Global представляет собой комплексную оценку ESG-показателей компаний. В рамках последнего исследования лишь 70 из 9 243 компаний из 62 отраслей вошли в число 1% лучших. LG стала одной из двух корейских компаний, удостоенных этого статуса.

Помимо S&P Global, достижения LG в области устойчивого развития были отмечены и рядом других авторитетных международных организаций. LG 14-й год подряд сохраняет присутствие в списке участников глобального индекса Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Index, подтверждая устойчивые лидерские позиции в области ESG. Это самый продолжительный результат среди южнокорейских производителей бытовой техники, а также свидетельство того, что LG входит в число 10% компаний с наиболее высокими показателями в области устойчивого развития среди 2 500 крупнейших компаний мира.

В этом году LG получила повышенный ESG-рейтинг «AA» от MSCI после пяти лет пребывания на уровне «A». Кроме того, LG второй год подряд удостоилась платинового рейтинга EcoVadis, который присваивается лишь 1% лучших компаний в своей отраслевой категории, а также получила рейтинг ESG-риска «Low» от Sustainalytics.

Продолжая следовать принципам устойчивого развития, LG намерена к 2050 году полностью перевести все свои подразделения по всему миру на использование возобновляемых источников энергии. В соответствии с принципами циклической экономики LG также расширяет использование переработанного пластика и разрабатывает бумажные амортизирующие материалы в рамках инициатив по сокращению использования пластика.

LG реализует ряд инициатив по сокращению выбросов углерода, включая сертификацию программ по снижению углеродного следа для собственных высокоэффективных тепловых насосов. LG также продолжает совершенствовать корпоративное управление, повышая прозрачность работы совета директоров и укрепляя его независимость, в том числе за счет назначения председателя из числа независимых директоров.