Комитет по правам интеллектуальной собственности и LG Electronics договорились о совместных мерах против контрафакта на маркетплейсах

Астана, 22 апреля, 2026 – LG Electronics Almaty Kazakhstan и Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на усиление взаимодействия в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
Документ предусматривает сотрудничество сторон в целях противодействия незаконному использованию зарегистрированных товарных знаков и распространению контрафактной (фейковой) продукции, в том числе в онлайн‑среде и на электронных торговых площадках.
В условиях роста объёмов неоригинальной продукции на электронных торговых площадках стороны договорились о консолидации усилий, направленных на снижение оборота нелегальных товаров под торговой маркой LG на территории Республики Казахстан. В рамках подписанного меморандума предусмотрены обмен информацией и взаимодействие в пределах компетенций сторон, а также развитие коммуникации с электронными торговыми платформами с целью формирования эффективных и прозрачных механизмов защиты прав правообладателей и повышения информированности потребителей.
Чтобы снизить риск покупки поддельной или неофициальной техники LG, Комитет по правам интеллектуальной собственности рекомендует приобретать продукцию только через проверенные каналы: официальный интернет-магазин LG (LG.kz), а также в авторизованных розничных сетях — Evrika, Мечта.kz, Sulpak и Technodom. При покупке на маркетплейсах, включая Kaspi.kz, следует выбирать указанные официальные магазины.
Меморандум носит нефинансовый характер и направлен на развитие партнерского взаимодействия, повышение осведомленности потребителей и формирование устойчивых механизмов борьбы с контрафактной продукцией. Документ вступает в силу с момента подписания и заключен сроком на пять лет с возможностью последующего продления.
Подписание меморандума отражает общую приверженность сторон принципам добросовестной конкуренции, защите прав интеллектуальной собственности и созданию благоприятной и безопасной среды для потребителей на рынке электроники в Казахстане.