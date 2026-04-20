LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ИГРОВОЙ МОНИТОР FULL HD С ЧАСТОТОЙ ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА ДО 1000 ГЦ

LG представила первый в мире игровой монитор Full HD (FHD, 1920 × 1080) с частотой обновления экрана 1000 Гц*, достигнув нового уровня в сфере развития дисплейных технологий для игровых соревнований. Созданный специально для динамичных игр, новый LG UltraGear (модель 25G590B) обеспечивает сверхбыстрый визуальный отклик, высокую чёткость движения и стабильную производительность, позволяя игрокам быстрее реагировать и сохранять точность действий даже в самых напряжённых игровых моментах.

Разработанный специально для шутеров от первого лица (FPS), 25G590B сочетает частоту обновления экрана 1000 Гц с 24,5-дюймовым дисплеем - форматом, наиболее популярным в киберспортивной среде. Такая конфигурация помогает игрокам быстрее отслеживать соперников и ориентироваться в игровом пространстве, способствуя более быстрой реакции и принятию точных тактических решений.

Первый в мире Full HD-монитор с частотой обновления экрана 1000 Гц для ещё более чёткого отображения динамичных сцен

Благодаря частоте обновления экрана 1000 Гц и разрешению FHD новый игровой монитор LG UltraGear обеспечивает плавность изображения, чёткость динамичных сцен и быстрое время отклика, так необходимые современным геймерам. В отличие от ранних технологических прототипов, модель 25G590B стала первым игровым FHD-монитором с частотой обновления 1000 Гц, представленным брендом потребительской электроники. Монитор обеспечивает сверхбыстрое обновление изображения, сохраняя читаемость игровых меню и интерфейсов, а также чёткость как движущихся, так и статичных объектов на экране. 25G590B особенно хорошо подходит для FPS-игр, где точность прицеливания и быстрая реакция на происходящее на экране особенно важны для победы.

В отличие от мониторов с двухрежимным отображением, где для достижения максимальной частоты обновления пользователям необходимо менять размер изображения или настройки разрешения, 25G590B по умолчанию поддерживает частоту обновления экрана 1000 Гц в формате FHD. Это позволяет игрокам тренироваться и участвовать в соревнованиях без необходимости менять визуальные настройки, сохраняя высокую чёткость изображения и качество игрового процесса.

Новый игровой монитор LG UltraGear также повышает точность изображения благодаря технологии Motion Blur Reduction Pro от LG, которая делает быстро движущиеся объекты более чёткими и удобными для отслеживания. Это помогает игрокам следить за резкими движениями в кадре, точнее распознавать цели и сохранять концентрацию во время напряжённого игрового процесса. Монитор оснащён усовершенствованной IPS-панелью и специальным антибликовым покрытием, обеспечивающими стабильную цветопередачу и уменьшающими количество бликов на экране. В сочетании эти технологии повышают комфорт просмотра и усиливают эффект погружения в самых разных игровых сценариях.

24,5-дюймовый монитор для профессионального игрового процесса

Оснащённый 24,5-дюймовым FHD-дисплеем, 25G590B разработан специально для киберспортивных соревнований. Такой формат широко используется в киберспорте, поскольку позволяет удерживать ключевые элементы изображения в естественном поле зрения игрока, помогая быстрее ориентироваться в происходящем на экране без лишнего движения глаз.

Монитор также оснащён лаконичной минималистичной подставкой, созданной в современной игровой стилистике для удобной организации пространства на рабочем столе. Компактное основание подставки занимает минимум места и оставляет больше свободного пространства для движений мыши во время игры. Специальные отметки для настройки помогают точно регулировать высоту, угол поворота и наклон экрана, а также легко возвращать привычные параметры как во время тренировок, так и на соревнованиях.

Среди дополнительных особенностей - стильная подсветка UltraGear Emblem с возможностью настройки, создающая атмосферное освещение и подчёркивающая фирменный дизайн линейки UltraGear.

Интеллектуальные AI-функции для полного фокуса на ещё более захватывающем и комфортном игровом процессе

5G590B оснащён встроенными AI-функциями для гейминга, разработанными для повышения удобства использования и усиления эффекта погружения в игру. Функция AI Scene Optimization интеллектуально адаптирует настройки изображения в зависимости от игрового жанра, делая картинку более реалистичной и глубокой, а AI Sound обеспечивает более естественное пространственное звучание и более чёткую передачу голосовой связи в игре при использовании совместимых гарнитур. Эти AI-возможности дополняют сверхбыструю работу монитора, делая игровой процесс ещё более плавным, динамичным и захватывающим.

«Это знаковый момент для индустрии игровых мониторов, - отметил господин Ли Чун-хван. - Представив первый в мире игровой FHD-монитор с частотой обновления экрана 1000 Гц, LG формирует новый стандарт игровых мониторов для киберспорта».

Ожидается, что LG UltraGear 25G590B поступит в продажу в ряде стран во второй половине 2026 года, а позднее в течение года станет доступен и в других регионах. Подробнее - на сайте LG.com.

* На момент публикации, согласно общедоступной информации, — среди игровых мониторов, представленных брендами потребительской электроники.