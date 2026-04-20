LG Electronics Kazakhstan Almaty (LG) объявляет о запуске LG UltraGear Tournament 2026, киберспортивного турнира по Counter-Strike 2, который пройдет 25–26 июня в Алматы. Организованный при поддержке бренда игровых мониторов LG UltraGear, турнир предоставит командам из стран СНГ возможность принять участие в открытом LAN-соревновании и побороться за призовой фонд в размере до 4 миллионов тенге.

В отличие от многих международных турниров, LG UltraGear Tournament 2026 не предусматривает инвайтов или специальных квот. Подать заявку на участие может любая команда из стран СНГ, соответствующая требованиям официального регламента Valve. По итогам открытой регистрации будут определены восемь команд-участников, которые получат право выступить на LAN-финале в Алматы.

Все матчи турнира - от группового этапа до плей-оффа - пройдут в офлайн-формате. Групповая стадия будет сыграна по системе GSL в формате BO3, а плей-офф пройдет по системе Single Elimination также в формате BO3.

Регистрация на LG UltraGear Tournament 2026 открыта с 1 по 8 июня 2026 года. Отбор участников будет осуществляться на основе Valve Regional Standings (VRS), рейтинга HLTV и дополнительных критериев, предусмотренных регламентом турнира.

Поддерживая развитие игровой индустрии и киберспортивного сообщества, LG продолжает создавать возможности для игроков демонстрировать свое мастерство на соревновательной сцене, а линейка LG UltraGear - обеспечивать технологии, необходимые для достижения высоких результатов в игре.