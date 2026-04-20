LG открывает предзаказ на телевизоры нового поколения

Алматы, 20 апреля 2026 г. - Компания LG Electronics объявляет об открытии предзаказа на новую линейку телевизоров 2026 года, ранее представленную на международной выставке CES 2026. Новое поколение устройств объединяет передовые технологии изображения, искусственный интеллект и премиальные сервисные решения, превращая телевизор в центр домашнего пространства — для кино, спорта, игр и повседневного отдыха.
В основе запуска — флагманская линейка LG OLED evo AI, обновленная серия QNED mini LED, а также новая категория телевизоров MRGB, впервые представленная брендом в 2026 году.
LG OLED evo AI G6 – самый яркий OLED в истории LG
Главным героем сезона становится серия LG OLED evo AI G6 – самый яркий OLED в линейке LG 2026. Телевизор обеспечивает до 3,9 раза более высокую яркость¹ и получил сертификацию Reflection Free Premium от Intertek², что гарантирует минимальные блики и комфортный просмотр даже при ярком дневном свете.
Глубокий черный, выразительные светлые сцены и высокая детализация делают LG OLED evo AI G6 универсальным решением для фильмов, спортивных трансляций, концертов и сериалов. Это телевизор для тех, кто ожидает от изображения максимального качества без компромиссов.
OLED evo AI, QNED mini LED и новая эра MRGB
Линейка OLED evo AI в сезоне 2026 включает серии C6 и G6, объединенные общей философией: умное изображение, повышенная яркость и максимальный комфорт в реальной жизни.
Для поклонников большого формата LG запускает новую линейку QNED mini LED, сочетающую насыщенные цвета, высокую контрастность и отличную четкость в любых условиях освещения.
Отдельным событием стал дебют новой категории MRGB. LG Micro RGB evo – первый флагманский RGB‑телевизор бренда, представленный на CES 2026. Ультрамалые отдельные RGB‑светодиоды обеспечивают высокую точность цветопередачи, а сертификация Intertek по стандартам BT.2020, DCI‑P3 и Adobe RGB подтверждает широкий цветовой охват.
За обработку изображения отвечает Alpha 11 AI Processor Gen 3, а технология Micro Dimming Ultra управляет более чем тысячей зон затемнения для еще более выразительного контраста.
Предзаказ с 1 по 31 мая: максимум преимуществ
Официальный предзаказ телевизоров LG 2026 открыт с 1 по 31 мая. В этот период покупатели получают:
* расширенную гарантию на 2 года (включая +1 год к стандартной);
* саундбар в подарок (в зависимости от модели);
* подписку на MEGOGO до 24 месяцев;
* выгодные условия рассрочки 0‑0‑12 и 0‑0‑24;
* бесплатную доставку и установку в рамках сервиса LG Premium Service.
Предзаказ открыт на сайте lg.com уже с 1 мая. Это лучший момент, чтобы выбрать телевизор будущего и получить максимум преимуществ.
📞 Дополнительная информация по номеру 2255.
1 Яркость может отличаться в зависимости от модели, размера экрана и региона. Максимальная яркость в 3,9 раза выше по сравнению с обычными OLED (при измерении на 3% площади экрана), согласно внутренним измерениям.
2 Коэффициент отражения измеряется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, испытания проведены независимой компанией Intertek. Для OLED-дисплеев LG показатель отражения составляет менее 0,5% по методу IDMS 11.2.2 (с использованием специального измерительного оборудования). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.