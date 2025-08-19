Техника для дома на лучших условиях

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
text
Наслаждайтесь удобной рассрочкой 0-0-24 на онлайн-маркетплейсе HalykMarket. Приобретайте технику для дома LG легко и без переплат.
Как воспользоваться рассрочкой 0-0-24:
-
Перейдите на сайт HalykMarket:
halykmarket.kz/merchant/33680?f=merchantName%3ALG%20Electronics%20Almaty%20Kazakhstan
- Выберите подходящую технику LG.
- Добавьте товары в корзину и выберите способ оплаты «В рассрочку на 24 мес».
Начните покупки уже сегодня и наслаждайтесь новыми возможностями с LG и HalykMarket!
LG × HalykMarket
Успешно добавлено в вашу корзину
Уведомление о пополнении запасов было обноалено