В мире цветокоррекции каждый оттенок оживает под умелыми руками мастера-колориста, который тщательно подбирает цвета и освещение для раскрытия истинного потенциала контента.

Когда речь идет о рабочем месте колориста, 65-дюймовый OLED-телевизор LG занимает центральное место благодаря своим характеристикам и качеству. Чтобы узнать больше, LG побеседовала с признанным колористом Парк Джин-хо (Park Jin-ho) о его удивительном чувстве цвета и о том, почему LG OLED TV теперь работает рядом с ним в качестве творческого компаньона.

Господин Парк начал с того, что рассказал о своих последних проектах, в которых он использует точность LG OLED. "Сейчас я работаю над сериалом Netflix под названием Daily Dose of Sunshine (Дневная доза солнечного света), который, как оказалось, является следующим долгожданным проектом популярного режиссера Ли Чжэ-гю (Lee Jae-kyoo). В мире, где доминируют захватывающие криминальные фильмы и мрачные сериалы, я счастлив работать над сериалом, который способен согреть сердце зрителя". Будучи искусным многостаночником, господин Парк также работает над несколькими другими проектами, включая Песню разбойников (Song of the Bandits) от Netflix, оригинальный сериал Серия Мстители (Series Vigilante) от Disney+ и проект мобильного телевидения Hi Cookie (Привет Печенье) от LG U+.

Затем он предложил заглянуть в свое рабочее пространство - центр визуальных исследований, где происходит волшебство. "У меня три дисплея, расположенных рядом друг с другом, я поставил свой LG OLED TV посередине, поскольку он обеспечивает мне возможности высокого динамического диапазона (HDR, high dynamic range), необходимые для создания более детальных, трехмерных изображений, особенно в высококонтрастных сценах".

Хотя для сравнения он держит слева дисплей со стандартным динамическим диапазоном (SDR, standard dynamic range), а справа - монитор с вещательным стандартом, Парк подчеркивает, что непревзойденные характеристики телевизора LG OLED являются наиболее важными. "Изображение на LG OLED TV, способном выдать 1000 нит (nt, сокр. от лат. niteo — блещу, сверкаю), в 10 раз ярче, чем на SDR-дисплее. Он создает тщательно выверенные изображения, используя метаданные для оптимизации теней, бликов и контраста каждого кадра, точно передавая художественный замысел создателя и усиливая эффект погружения".

Рассказывая о своей работе над знаменитым фильмом Парк Чхан-ука (Park Chan-wook) Служанка (The Handmaiden), господин Парк поделился техникой, которую он использовал для точной передачи одной из важных сцен. Мы использовали технику "день на ночь" для сцены, где госпожа Хидеко (Ким Мин-хи, Kim Min-hee) и господин Сук Хи (Sook-hee) (Ким Тхэ-ри, Kim Tae-ri) убегают в ночи. На самом деле этот момент снимался днем, так как в темноте было бы невозможно передать мельчайшие детали. Я добавил синие оттенки в постпродакшн, чтобы создать ту идеальную атмосферу предрассветной темноты, которую вы видите в финальном варианте".

В дополнение к этому опыту он отмечает, что способность дисплея передавать мельчайшие детали в темноте имеет решающее значение для цветопередачи в ночных сценах. "Преимущества работы с OLED-телевизором LG очевидны. В отличие от пленочных проекторов, он обеспечивает равномерное, точное освещение без виньетирования и использует независимые пиксели для создания идеального черного цвета. Благодаря этому гораздо легче улавливать детали в темных сценах, выявлять сложные детали и усиливать визуальные подсказки режиссера, придавая им блеск и глубину повествования".

Далее господин Парк объясняет, почему телевизоры LG OLED TV в настоящее время являются приоритетным выбором для компаний, занимающихся постпроизводством в Корее. "Почти каждая студия, которую я знаю, использует дисплеи LG OLED. Отчасти это связано с тем, что они полностью поддерживают Dolby Vision - любимый стандарт HDR и формат, рекомендуемый популярными поставщиками потокового контента, - обеспечивая контрастность, цвета и невероятную детализацию, необходимые для идеальной проработки самых ярких и самых темных участков сцены". Он также отмечает, что ключевую роль сыграло огромное разнообразие продуктов LG OLED TV, а также их доступность и удобство.

Господин Парк считает, что детали можно найти даже в самых мрачных сценах, и современные технологии помогают ему раскрыть их в полной мере. "Зрители не знали, что раньше они не могли увидеть лацкан черного костюма, а теперь у них есть доступ к более широкому спектру, который позволяет передать черный цвет не только в одном тоне. С развитием таких дисплеев, как OLED, появилась возможность отображать самые темные тона в гораздо более сложных деталях".

Оглядываясь на два десятилетия своей работы в киноиндустрии, Парк говорит, что многое изменилось как для зрителей, так и для людей, работающих за кулисами. "Моей первой работой в этой индустрии была работа с CGI, и в то время мне приходилось полагаться только на один монитор. Цветокоррекция требует от профессионалов постоянной оценки различных дисплеев для обеспечения идеального визуального восприятия. Особенно сегодня, когда развитие дисплейных технологий позволило зрителям воспринимать больше деталей, делая более заметными такие ранее не замечаемые элементы, как художественные элементы, фоны и объекты".

Господин Парк объясняет, что для колориста оптимальные дисплеи - такие, как OLED-телевизор LG, с которым он работает, - имеют такое же значение, как холст для художника. "Это не пустой холст, а холст, на который нанесены замысловатые рисунки, запечатленные во время съемок. Как колорист, я работаю с этим холстом визуальных композиций, добавляя красивые цвета, которые оживляют сцены, вызывают сильные эмоции и усиливают визуальное восприятие". При правильном использовании этот уникальный цифровой холст может эффективно передавать тепло или холод, яркость или темноту, как никто другой".

Чтобы узнать больше о том, как LG OLED создает волны в мире визуального искусства, следите за новостями LG Magazine.