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Document
LG XBOOM Go PL7 and PL5 with sky blue lighting against a black background, with Meridian(logo)

Серия PL

Новый Взгляд на Сбалансированный Звук

Close-up angled view of an LG XBOOM Go PL7 left woofer with magenta lighting against a black background

Технология
Meridian

Сотрудничество с Meridian продолжается.
Наслаждайтесь крутым звуком, глубокими басами
и насыщенными тонами при каждом включении.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
An LG XBOOM Go PL7 with sky-blue lighting against a black background has a ripple effect below it to represent sound waves.

УСИЛЕНИЕ ЗВУКА

Увеличьте силу звука кнопкой SOUND BOOST:
расширьте ваше звуковое поле
и вдохните немного жизни в свою музыку.

2020 LG XBOOM Go
Сбалансированный и чистый звук

Многоцветная подсветка

Красочные LED лампы мигают в ритм бита
чтобы добавить дополнительное настроение в музыку.

Двойной Басс

Проверьте басы в деле пока сабвуферы
зажигательно вибрируют в тон вечеринке.

Просто Стильно

Гладкий, округлый дизайн и
практичная форма колонки позволяют
удобно разместить ее в руке
а разноцветная круговая подсветка
создаст яркое настроение.

LG XBOOM Go PL7 with magenta lighting is on a wooden table, with a woman sitting next to it Top-down view of the LG XBOOM Go PL7 on a wooden surface surrounded by slippers, sunglasses and a straw hat Top-down view of the white LG XBOOM Go PL7 is placed on a black table
An LG XBOOM Go PL7 with sky blue lighting is placed in front of a sunset sky turning into a night sky

Батарея на сутки

24-часовая батарея позволяет наслаждаться качеством звука дольше
куда бы вы не направились, без необходимости подзарядки.


* 24 часа автономной работы основаны на использовании 50% громкости и без подсветки.
** Другие условные факторы могут повлиять на срок службы батареи.

Защита от воды IPX5

Защита IPX5 означает продолжение работы ваших колонок IPX5 даже при попадании влаги,
не позволяя ей мешать вам наслаждаться музыкой.

*Стандарт защиты IPX5 защищает от пыли и потоков воды под малым давлением с любой стороны. ​

Bluetooth Surround
С совместимыми ТВ LG

С легкостью подключайте две колонки LG XBOOM Go PL7 к своему LG ТВ
чтобы наслаждаться объемным звуком во время просмотра любимого контента.

Two LG XBOOM Go PL7s with sky blue lighting are in front of a TV. A circular wave of blue light connects all three products.

* Колонки должны быть одной модели.
** Доступно только для OLED, NanoCell и UHD моделей 2020 года.

Беспроводная вечеринка

Приумножайте музыку и веселье
​ с возможностью объединить без проводов
до ста LG XBOOM Go PL7.

A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​ A top-down view of eight LG XBOOM Go PL7 placed in a circle around a link icon.​

Простые Голосовые
команды

Нажимайте кнопку play две секунды,
и голосом вызывайте Google Ассистента
на вашем Android™ устройстве или Siri на iOS,
и воспроизводите вашу музыку, подкасты, и прочее.

Следующую песню

Top-down view of an LG XBOOM Go PL7 and smartphone. There is a speech bubble with ‘play next song’ inside.​ Top-down view of an LG XBOOM Go PL7 and smartphone. There is a speech bubble with ‘play next song’ inside.​ Top-down view of an LG XBOOM Go PL7 and smartphone. There is a speech bubble with ‘play next song’ inside.​
2020 LG XBOOM Go
Сбалансированный и чистый звук

Выберите Свой LG XBOOM Go

  • LG XBOOM Go PL7 black LG XBOOM Go PL7 white
  • LG XBOOM Go PL5 black LG XBOOM Go PL5 white
  • LG XBOOM Go PL2 black LG XBOOM Go PL2 white
LG XBOOM Go PL7 и PL5 с пурпурной подсветкой и PL2 без подсветки помещены в линейку.
PL7 PL5 PL2
Meridian Technology O O O
Режим Звука Усиление звука Усиление звука Усиление звука
Усилитель Двойные Басы Двойные Басы -
Голосовые Команды O O O
Вывод Звука 30W 20W 5W
Срок службы батареи 24 часов 18 часов 10 часов
Влагозащита IPX5 IPX5 IPX5
Размер (ШxВxГ)mm 245 x 98 x 98 201 x 79 x 79 126 x 82 x 80
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