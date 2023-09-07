Защита от воды IPX5

Защита IPX5 означает продолжение работы ваших колонок IPX5 даже при попадании влаги,

не позволяя ей мешать вам наслаждаться музыкой.

*Стандарт защиты IPX5 защищает от пыли и потоков воды под малым давлением с любой стороны. ​