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Серия PL
Новый Взгляд на Сбалансированный Звук
Технология
Meridian
Сотрудничество с Meridian продолжается.
Наслаждайтесь крутым звуком, глубокими басами
и насыщенными тонами при каждом включении.
УСИЛЕНИЕ ЗВУКА
Увеличьте силу звука кнопкой SOUND BOOST:
расширьте ваше звуковое поле
и вдохните немного жизни в свою музыку.
Сбалансированный и чистый звук
Многоцветная подсветка
Красочные LED лампы мигают в ритм бита
чтобы добавить дополнительное настроение в музыку.
Двойной Басс
Проверьте басы в деле пока сабвуферы
зажигательно вибрируют в тон вечеринке.
Просто Стильно
Гладкий, округлый дизайн и
практичная форма колонки позволяют
удобно разместить ее в руке
а разноцветная круговая подсветка
создаст яркое настроение.
Батарея на сутки
24-часовая батарея позволяет наслаждаться качеством звука дольше
куда бы вы не направились, без необходимости подзарядки.
* 24 часа автономной работы основаны на использовании 50% громкости и без подсветки.
** Другие условные факторы могут повлиять на срок службы батареи.
Защита от воды IPX5
Защита IPX5 означает продолжение работы ваших колонок IPX5 даже при попадании влаги,
не позволяя ей мешать вам наслаждаться музыкой.
Bluetooth Surround
С совместимыми ТВ LG
С легкостью подключайте две колонки LG XBOOM Go PL7 к своему LG ТВ
чтобы наслаждаться объемным звуком во время просмотра любимого контента.
* Колонки должны быть одной модели.
** Доступно только для OLED, NanoCell и UHD моделей 2020 года.
Беспроводная вечеринка
Приумножайте музыку и веселье
с возможностью объединить без проводов
до ста LG XBOOM Go PL7.
Простые Голосовые
команды
Нажимайте кнопку play две секунды,
и голосом вызывайте Google Ассистента
на вашем Android™ устройстве или Siri на iOS,
и воспроизводите вашу музыку, подкасты, и прочее.
Следующую песню
Сбалансированный и чистый звук
Выберите Свой LG XBOOM Go
|PL7
|PL5
|PL2
|Meridian Technology
|O
|O
|O
|Режим Звука
|Усиление звука
|Усиление звука
|Усиление звука
|Усилитель
|Двойные Басы
|Двойные Басы
|-
|Голосовые Команды
|O
|O
|O
|Вывод Звука
|30W
|20W
|5W
|Срок службы батареи
|24 часов
|18 часов
|10 часов
|Влагозащита
|IPX5
|IPX5
|IPX5
|Размер (ШxВxГ)mm
|245 x 98 x 98
|201 x 79 x 79
|126 x 82 x 80
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