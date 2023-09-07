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LG OLED | Objet Collection Posé
LG OLED | Objet Collection Posé
У каждой стороны
своя история
Под любым углом,
в любом пространстве
Posé в трех вариантах интерьера. На первой иллюстрации Posé размещен в углу комнаты с темно-синими стенами, с черно-красным изображением на экране, позади него расположены письменный стол и темно-синее кресло. Вторая иллюстрация: Posé в центре современной стены, окрашенной в угольный цвет, под головой оленя, с изображением волн на экране. Третья иллюстрация: Posé в центре комнаты и используется в качестве декоративного элемента, размещенного перед кроватью.
*Возможна установка на стене путем отсоединения телевизора от основания подставки.
Posé представлен брендом Moooi на Milan Design Week 2022
Posé в коллекции Divine Dreams от Moooi с изображением современного интерьера на экране в окружении декора с изображением бабочек и цветов, выглядывающих из-за облаков. Вид Posé спереди в коллекции Moooi Defy Gravity с изображением тигра на экране и поверх ковра, имитирующего слои камней. Вид Posé сзади в коллекции Moooi Defy Gravity с книгами на космическую тематику, хранящимися в органайзере для кабелей и аксессуаров. Mooi, представленная логотипом LG OLED.
* В течение двадцати лет Moooi вдохновляет весь мир ярким и инновационным дизайном. В настоящее время эту компанию, которая была основана в 2001 году, возглавляют Марсель Вандерс и Робин Беверс. Название Moooi происходит от голландского слова Mooi — «красивый». Третья буква «О» в названии бренда символизирует дополнительную ценность с точки зрения красоты и уникальности. Moooi не говорит дизайнерам, что делать, а прислушивается к тому, что они хотели бы сделать и реализует их мечты. Это всегда эклектичный дизайн на грани коммерческой реальности и культурного интереса. Этот дизайн никого не оставляет равнодушными и формирует атмосферу особенной и потрясающей жизни.
*Пульт Magic Remote входит в комплект.
Еще один способ отображения вашего стиля
Posé в синей гостиной вдоль побережья, показанный сзади с журналами, стоящими на медиаполке.
*Изображение на экране смоделировано в качестве иллюстрации.
**Максимальный вес медиаполки может варьироваться.
*Изображение на экране смоделировано в качестве иллюстрации.
**Органайзер для кабелей и аксессуаров входит в комплект.
Ваше пространство, ваши предпочтения
*На экране телевизора демонстрируется Bounce A (2020) Ёнджуна Кима.
Самоподсвечивающийся OLED-телевизор
Сделает ваше пространство ЯРЧЕ
Благодаря технологии самоподсвечивающегося OLED-телевизора Posé, функция Brightness Booster обеспечивает на 20%⁷, ⁸ больше яркости, что позволяет насладиться яркими цветами и мельчайшими деталями.
На экране Posé показаны яркие и четкие белые грибы, выходящие за рамку телевизора.
*Изображения экрана являются имитацией.
Интеллект вашего телевизора
Интеллектуальный Процессор 4K LG ⍺9 Gen5 показан с исходящими от него световыми полосами.
1. Толчки сбоку или удары по подставке могут привести к повреждению телевизора.
2. При длительном хранении на вентиляционных отверстиях предметы могут обесцвечиваться.
3. Запрещается ставить на вентиляционные отверстия жидкости и тяжелые предметы.
4. При использовании крышки материал может испачкаться.
5. Будьте аккуратны при открытии и закрытии крышки. Крышка может привести к травме при падении.
6. Для крепления роутера используйте входящий в комплект органайзер для кабелей и аксессуаров, так как его нельзя ставить поверх вентиляционных отверстий.
7. Сравнение основано на результатах внутреннего измерения полного белого на LG OLED, за исключением серии OLED evo.
8. Улучшения функции «Усилитель яркости» не применяются в 48- и 42-дюймовых моделях Posé.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1120 x 770 x 228
-
Вес упаковки
-
22.7
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
935 x 1063 x 463
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
922 x 463
-
Вес телевизора без подставки
-
14.7
-
Вес телевизора с подставкой
-
16.5
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
300 x 200
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 4K Масштабирование
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
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LG OLED | Objet Collection Posé