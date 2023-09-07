LG OLED | Objet Collection Posé

* В течение двадцати лет Moooi вдохновляет весь мир ярким и инновационным дизайном. В настоящее время эту компанию, которая была основана в 2001 году, возглавляют Марсель Вандерс и Робин Беверс. Название Moooi происходит от голландского слова Mooi — «красивый». Третья буква «О» в названии бренда символизирует дополнительную ценность с точки зрения красоты и уникальности. Moooi не говорит дизайнерам, что делать, а прислушивается к тому, что они хотели бы сделать и реализует их мечты. Это всегда эклектичный дизайн на грани коммерческой реальности и культурного интереса. Этот дизайн никого не оставляет равнодушными и формирует атмосферу особенной и потрясающей жизни.