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LG OLED | Objet Collection Posé

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LG OLED | Objet Collection Posé

48LX1Q6LA

LG OLED | Objet Collection Posé

Вид Posé спереди.
Логотип iF Design.

IF Design

LG OLED Posé

У каждой стороны
своя история

Универсальный дизайн

Под любым углом,
в любом пространстве

Дизайн Posé выглядит потрясающе со всех сторон и гармонично впишется в любой интерьер1.

Posé в трех вариантах интерьера. На первой иллюстрации Posé размещен в углу комнаты с темно-синими стенами, с черно-красным изображением на экране, позади него расположены письменный стол и темно-синее кресло. Вторая иллюстрация: Posé в центре современной стены, окрашенной в угольный цвет, под головой оленя, с изображением волн на экране. Третья иллюстрация: Posé в центре комнаты и используется в качестве декоративного элемента, размещенного перед кроватью.

*Возможна установка на стене путем отсоединения телевизора от основания подставки.

LG OLED ART

Цифровой холст для художников

LG считает, что художники могут использовать свое воображение для создания нового, невиданного ранее вида цифрового искусства.

На изображении вверху показан телевизор Posé в черной комнате с космической тематикой, на дисплее которого демонстрируется абстрактное межгалактическое произведение искусства. В комнате также есть изображение луны и космонавта. На изображении справа внизу показан телевизор Posé в роскошной изумрудно-зеленой комнате. На экране телевизора демонстрируется свет, падающий на стол через оконные стекла. В комнате также присутствуют черно-золотая витиеватая плитка и черные текстильные табуреты с цветочным узором. На изображении слева внизу показан телевизор Posé в кремовой комнате с оттенками цветов. В комнате стоят плетеные кресла терракотового и угольного цветов и белые шарообразные светильники, а на стене висят банные халаты. На экране телевизора демонстрируется изображение того же кресла угольного цвета на платформе в комнате терракотового цвета.

LG OLED Posé x Moooi: A Life Extraordinary

На экране телевизора Easel в белой комнате демонстрируется цифровая иллюстрация черной скульптуры. В серебряной физической скульптуре, расположенной справа от телевизора, отражается комната.

На выставке Frieze LA 2023 с участием скульптора Барри Икс Болла

Крупные планы Posé сзади под углом и сбоку. Частичный вид бежевого пульта Magic Remote.

Закругленные грани

Красота линий

Мягкие плавные линии Posé с закругленными гранями формируют спокойный и нейтральный вид, который используется также и в пульте дистанционного управления, создавая изысканный дизайн, подходящий для любого интерьера.

*Пульт Magic Remote входит в комплект.

Крупный план Posé спереди с фокусом на ткань на фоне деревянного пола. Крупный план ткани на медиаполке и логотипа LG Objet на фоне кресла.

Текстиль в спокойных бежевых тонах

Мягкие цвета для безмятежной атмосферы

Posé сделан в приглушенных успокаивающих бежевых тонах, имеет приятную на вид и ощупь тканевую отделку и гармонично вписывается в интерьер, добавляя ему стильный шарм.
Многоцелевая задняя стенка

Еще один способ отображения вашего стиля

Posé выходит за рамки телевизора и становится частью вашего стиля и интерьера. Красивый вид сзади выглядит потрясающе под разными углами, и, кроме того, вы можете персонализировать медиаполку, разместив на ней свои любимые книги, журналы и открытки.2, 3, 4

Posé в синей гостиной вдоль побережья, показанный сзади с журналами, стоящими на медиаполке.

*Изображение на экране смоделировано в качестве иллюстрации.
**Максимальный вес медиаполки может варьироваться.

Крупный план органайзера для кабелей и аксессуаров Posé, прижатого к медиаполке. Крупный план съемного держателя кабеля на основании телевизора. Крупный план кабеля, выходящего из ножки телевизора. Частичный вид Posé сзади с органайзером для кабелей и аксессуаров, в котором находятся маршрутизатор, розетка и устройство.

Органайзер для кабелей и аксессуаров

Экономит ваше пространство
и сохраняет аккуратность

Когда вы смотрите на пространство за своим телевизором, вы не видите беспорядка аксессуаров и проводов. Органайзер для кабелей и аксессуаров обеспечивает порядок благодаря крышке для проводов Clean Cover.5, 6. С помощью двух съемных держателей кабелей вы можете аккуратно проложить провода по ножкам Posé таким образом, чтобы не портить интерьер.

*Изображение на экране смоделировано в качестве иллюстрации.
**Органайзер для кабелей и аксессуаров входит в комплект.

Арт-галерея

Ваше пространство, ваши предпочтения

Создайте неповторимый интерьер. Когда вы не смотрите Posé, он превращается в рамку, которая может использоваться для демонстрации художественных объектов на ваш выбор. Просто выберите тот вариант, который подойдет для вашего пространства.

*На экране телевизора демонстрируется Bounce A (2020) Ёнджуна Кима.

Самоподсвечивающийся OLED-телевизор

Сделает ваше пространство ЯРЧЕ

Благодаря технологии самоподсвечивающегося OLED-телевизора Posé, функция Brightness Booster обеспечивает на 20%⁷, ⁸ больше яркости, что позволяет насладиться яркими цветами и мельчайшими деталями.

ПОДРОБНЕЕ

На экране Posé показаны яркие и четкие белые грибы, выходящие за рамку телевизора.

*Изображения экрана являются имитацией.

Интеллектуальный процессор ⍺9 Gen5 4K

Интеллект вашего телевизора

Используя алгоритм глубокого обучения, этот крошечный, но мощный процессор снижает уровень шума, восстанавливает контент и оптимизирует изображение и звук, обеспечивая кинематографическое качество просмотра.

ПОДРОБНЕЕ

Интеллектуальный Процессор 4K LG ⍺9 Gen5 показан с исходящими от него световыми полосами.

1. Толчки сбоку или удары по подставке могут привести к повреждению телевизора.
2. При длительном хранении на вентиляционных отверстиях предметы могут обесцвечиваться.
3. Запрещается ставить на вентиляционные отверстия жидкости и тяжелые предметы.
4. При использовании крышки материал может испачкаться.
5. Будьте аккуратны при открытии и закрытии крышки. Крышка может привести к травме при падении.
6. Для крепления роутера используйте входящий в комплект органайзер для кабелей и аксессуаров, так как его нельзя ставить поверх вентиляционных отверстий.
7. Сравнение основано на результатах внутреннего измерения полного белого на LG OLED, за исключением серии OLED evo.
8. Улучшения функции «Усилитель яркости» не применяются в 48- и 42-дюймовых моделях Posé.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1280 x 810 x 228

Вес упаковки

26.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1069 x 1170 x 495

Тумба под ТВ (ШхГ)

1056 x 495

Вес телевизора без подставки

17.2

Вес телевизора с подставкой

19.1

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 4K Масштабирование

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

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Вид Posé спереди.

48LX1Q6LA

LG OLED | Objet Collection Posé