1.Нажатие на телевизор сбоку или любое воздействие на подставку может привести к ее повреждению.

2.При длительном хранении на вентиляционных отверстиях может произойти обесцвечивание предметов.

3.Жидкости и тяжелые предметы нельзя хранить на вентиляционных отверстиях.

4.Соблюдайте осторожность при использовании Clean Cover, так как на ткани могут остаться пятна.

5.Соблюдайте осторожность при открытии и закрытии Clean Cover. Clean Cover может стать причиной травмы при падении.

6.Для установки роутера используйте входящий в комплект поставки органайзер для кабелей и аксессуаров, поскольку роутер нельзя устанавливать поверх вентиляционных отверстий.

7.Сравнение основано на внутреннем тестировании компанией LG телевизора LG OLED TV Full White, за исключением серии OLED evo.

8.Улучшения Brightness Booster не применяются к 48-дюймовому телевизору Posé.