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Телевизор OLED Objet Collection Posé 55'' 2024 LG 55LX1T6LA
Телевизор OLED Objet Collection Posé 55'' 2024 LG 55LX1T6LA
Обзорные изображения носят иллюстративный характер, а для реального изделия требуется кабель питания. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.
Познайте новую сторону жизни
Универсальный дизайн
Под любым углом,
в любом пространстве
Дизайн Posé выглядит потрясающе со всех сторон и гармонично впишется в любой интерьер.¹
Телевизор LG OLED Posé виден в углу стены, окрашенной в темно-красный цвет, с черно-красной иллюстрацией на экране, а в комнате за ним — письменный стол и кресло темного цвета. Телевизор LG OLED Posé виден в центре современной стены, окрашенной в угольный цвет, под оленем с изображением волн на экране. Телевизор LG OLED Posé виден сзади в центре комнаты и используется в качестве художественного акцента перед кроватью.
*Возможна установка на стене путем отсоединения телевизора от основания подставки.
LG OLED ART
Цифровой холст для художников
LG создает условия для создания нового, невиданного ранее вида цифрового искусства.
Закругленные грани
Красота линий
Мягкие плавные линии Posé с закругленными гранями формируют спокойный и нейтральный вид, который используется также и в пульте дистанционного управления, создавая изысканный дизайн, подходящий для любого интерьера.
*Пульт Magic Remote входит в комплект.
Текстиль в спокойных тонах
Мягкие цвета для безмятежной атмосферы
Posé сделан в приглушенных успокаивающих бежевых тонах, имеет приятную на вид и ощупь тканевую отделку и гармонично вписывается в интерьер, добавляя ему стильный шарм.
Многоцелевая задняя стенка
Еще один способ отображения вашего стиля
Posé выходит за рамки телевизора и становится частью вашего стиля и вашего интерьера. Красивый вид сзади выглядит потрясающе с разных сторон, и вы можете персонализировать медиаполку, чтобы показать ваши любимые книги, журналы и открытки.², ³, ⁴
*Изображение смоделировано в целях иллюстрации.
**Максимальная вместимость медиаполки может отличаться.
Органайзер
Экономит ваше пространство
и сохраняет аккуратность
Если вы заглянете за телевизор, то не увидите там множество аксессуаров и кабелей. Органайзер для кабелей и аксессуаров сохраняет порядок, скрытый за Clean Cover для беспрепятственного обзора.⁵, ⁶ А два съемных держателя для кабелей позволят вам спрятать провода вдоль ножек Posé, завершая ваш аккуратный интерьер.
*Изображение смоделировано в целях иллюстрации.
**Органайзер для кабелей и аксессуаров входит в комплект.
Арт-галерея
Ваше пространство, ваши предпочтения
Создайте свой неповторимый интерьер. Когда вы не смотрите телевизор Posé, он превращается в рамку, что позволяет украсить его различными художественными произведениями на ваш выбор. Просто выберите один из них для оформления интерьера.
*На экране телевизора демонстрируется Bounce A (2020) Ёнджуна Кима.
OLED-телевизор
Сделает ваше пространство ЯРЧЕ
Благодаря технологии самоподсвечивающегося OLED-телевизора Posé, функция Brightness Booster обеспечивает на 30%⁷, ⁸ больше яркости, что позволяет насладиться яркими цветами и мельчайшими деталями.
*Имитация изображений.
ИИ-процессор alpha 9 7 поколения
Интеллект вашего телевизора
Используя алгоритм глубокого обучения, этот крошечный, но мощный процессор снижает уровень шума, восстанавливает контент и оптимизирует изображение и звук, обеспечивая кинематографическое качество просмотра.
1.Нажатие на телевизор сбоку или любое воздействие на подставку может привести к ее повреждению.
2.При длительном хранении на вентиляционных отверстиях может произойти обесцвечивание предметов.
3.Жидкости и тяжелые предметы нельзя хранить на вентиляционных отверстиях.
4.Соблюдайте осторожность при использовании Clean Cover, так как на ткани могут остаться пятна.
5.Соблюдайте осторожность при открытии и закрытии Clean Cover. Clean Cover может стать причиной травмы при падении.
6.Для установки роутера используйте входящий в комплект поставки органайзер для кабелей и аксессуаров, поскольку роутер нельзя устанавливать поверх вентиляционных отверстий.
7.Сравнение основано на внутреннем тестировании компанией LG телевизора LG OLED TV Full White, за исключением серии OLED evo.
8.Улучшения Brightness Booster не применяются к 48-дюймовому телевизору Posé.
Характеристики
-
Тип дисплея
4K OLED
-
Частота обновления
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α9 Gen7 4K
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Dolby Atmos
Да
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель ИК-бластера
Да
-
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR24) с функцией NFC
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
Да (AA x 2ШТ)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α9 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
40Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да
-
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
-
Dolby Atmos
Да
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Фронтальная
-
Акустическая система
4.0 Канал
-
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (5.1)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
3 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да (До 144Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K OLED
-
Частота обновления
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α9 4K
-
Технология затемнения
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
OLED Motion
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α9 Gen7 4K
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
Семейные настройки
Да
-
Всегда готов
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Голосовое управление без пульта
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 24
-
Передача из Комнаты в комнату
Да (Отправитель/Получатель)
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
ThinQ
Да
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
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