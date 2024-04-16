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LG StanbyME
*Представлена моделируемая сцена - обратите внимание, что экран не перемещается автоматически.
*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.
Вы когда-нибудь видели экран, подобный ME?
*Представлено моделируемое изображение.
*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.
*Заряда встроенного аккумулятора хватает на максимум 3 часа работы в беспроводном режиме (3 часа использования в стандартном режиме, но использование аккумулятора может варьироваться в зависимости от условий использования).
*StanbyME поддерживает только контент на основе Wi-Fi, поэтому прибор должен быть подключен к беспроводной сети.
*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.
*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.
*Данный продукт не является водоустойчивым.
*Главный экран и поддерживаемые приложения могут варьироваться в зависимости от страны и меняться без предупреждения.
Стримы по желанию.
Благодаря разнообразию встроенных стриминговых OTT-сервисов StanbyME позволяет вам наслаждаться любимым контентом, не подключаясь к внешнему устройству.
*Поддерживаемые OTT-сервисы работают по подписке и могут различаться в разных странах.
*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.
*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.
*Для поддержки стриминговых сервисов StanbyME должен быть подключен к беспроводной сети.
*Функция NFC работает после загрузки приложения ThinQ на мобильное устройство, и устройство подключается к StanbyME через Wi-Fi (поддержка может варьироваться в зависимости от мобильного устройства).
*Совместное использование мобильного экрана (дублирование) доступно только на устройствах Android (iOS и macOS не поддерживаются).
*Условия подключения могут различаться в зависимости от сети пользователя.
*В зависимости от характеристик и производителя мобильного устройства методы совместного использования экрана (дублирования) и качество изображения могут отличаться.
*Сцена моделируется и может отличаться от реальных сцен.
*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.
*StanbyME поддерживает платформу webOS (Google Play Store или Apple Store не поддерживаются).
*Функция сенсорного экрана варьируется от приложения и может не поддерживаться всеми приложениями.
*Приложения, которые не являются сенсорными, могут контролироваться с помощью предоставленного дистанционного управления.
*Предоставленное дистанционное управление работает только с изделиями StanbyME.
Мечтаете о собственном экране
на каждый день?
*Представлена моделируемая сцена –– обратите внимание, что экран не перемещается автоматически.
*Высота: 1,265 мм ~1,065 мм для горизонтального экрана.
*Вращение: Всего 180˚ (По часовой стрелке 90˚, Против часовой стрелки 90˚) / Поворот: Всего 130˚ (Влево 65˚, вправо 65˚) / Поворот: Вперед 25˚, назад 25˚.
*Режим вертикального экрана может не поддерживаться всеми приложениями.
*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.
*Будьте осторожны при переходе от горизонтального режима к вертикальному, если телефон находится в подставке во время вращения, так как его можно задеть.
*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.
*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.
*Для поддержки стриминговых сервисов StanbyME должен быть подключен к беспроводной сети.
*Легкость передвижения изделия зависит от напольного покрытия.
*Будьте осторожны при перемещении StanbyME на открытом воздухе, так как подставка и опора могут быть повреждены и поцарапаны поверхностями вне помещения.
*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit, а также дата выпуска могут отличаться в зависимости от региона.
Могу ли я дублировать экран с iPhone?
Будет поддержка через обновление ПО в 2021 Поскольку наша сенсорная функция не применяется к ПО для телевизора Apple AirPlay, в настоящее время мы вместе с Apple разрабатываем обновление ПО AirPlay* для StanbyME, чтобы позволить дублирование экрана с iPhone. Оно будет доступно после сертификации обновления ПО в течение этого года.
*Уровень поддержки для ПО Apple Airplay и его сенсорной функции будет определяться правилами Apple.
Имеется ли поддержка общественного вещания?
StanbyME не поддерживает телевизионный тюнер, поэтому вы не можете смотреть общественные каналы с StanbyME. Однако если вы подключитесь через IPTV или кабель к порту HDMI с задней панели изделия, вы сможете просматривать общественные каналы с StanbyME. Вы также можете наслаждаться общественным вещанием, дублируя телеэкран прямого эфира в приложениях со своего мобильного устройства.
Можно использовать встроенное хранилище для хранения контента?
Чтобы не нарушать законодательство в отношении авторских прав, функция загрузки и сохранения контента во внутреннем хранилище StanbyME или любом внешнем устройстве для хранения не поддерживается. Однако можно подключиться к терминалу USB на задней панели изделия, чтобы смотреть музыкальные видео и фильмы, уже сохраненные в USB или HDD.
Почему сенсорный экран не работает при дублировании?
Для телефонов Android, если не поддерживается функция UIBC (обратный канал ввода пользователя: стандарт для передачи пользовательского ввода от приемника к передатчику), вы не можете использовать сенсорный экран при дублировании экрана. Для iPhones AirPlay будет поддерживаться через обновление ПО в течение этого года. Согласно политике Apple (iPhone и дублируемые экраны должны управляться только через iPhone) даже при дублировании экрана вы не можете использовать сенсорный экран на StanbyME.
Могу ли я использовать IoT через ThinQ Homeboard?
Да, вы можете воспользоваться функцией IoT через ThinQ Homeboard. Однако до этого вам придется зарегистрировать устройство IoT. Вы можете зарегистрировать все бытовые приборы от LG Electronics в приложении LG ThinQ, а для другие бытовые приборы (светильники, переключатели и розетки) вы можете зарегистрировать на ThinQ Homeboard. Для использования этой функции необходим Wi-fi, и все приборы должны быть подключены к тому же wi-fi, что и StanbyME.
*Приложение LG ThinQ доступно как для Android OS, так и iOS.
Как долго заряжается изделие?
Чтобы полностью зарядить аккумулятор StanbyME, требуется 4 часа. Одного полного заряда аккумулятора хватает максимум на 3 часа, если вы просматриваете контент по беспроводной сети. Даже при незаряженном аккумуляторе вы можете использовать изделие, подключившись через сетевой шнур.
*Время работы от аккумулятора может варьироваться в зависимости от настроек качества и типа просматриваемого контента.
Можно использовать скачанные изображения как фон?
Да, синхронизируя приложение ThinQ с StanbyME, вы можете использовать фотографии на своем мобильном устройстве в качестве главного экрана или фонового изображения MyView*. Вы также можете подключить накопитель USB и использовать сохраненные изображения.
*MyView в StanbyME выполняет ту же функцию, что и заставка ПК. В меню MyView (иконка горы) вы можете выбрать/настроить до 4 тем: Фон/часы по умолчанию (аналоговый, цифровой)/Текущая погода/Мои фото. Вы можете использовать приложение ThinQ для загрузки максимум 10 фото в папку «Мои фото».
Почему отключение изделия не решает проблему?
StanbyME имеет встроенный аккумулятор, поэтому система остается без изменений даже после отключения и повторного подключения сетевого шнура. В этом случае попробуйте нажать и удержать кнопку питания на задней панели StanbyME в течение 2-3 секунд, чтобы решить проблему.
Все характеристики
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да
-
Пульт
Да
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
Да
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AAC, AC3 (Dolby Digital), AC4, apt-X (refer to manual), EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA
-
Аудио выход
10 Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да
-
Dolby Atmos
Нет
-
Звуковой режим
AI Sound
-
Направление динамика
Боковые
-
Акустическая система
2.0 канала
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Version 5.0
-
HDMI Обратный звуковой канал
Нет
-
HDMI-вход
Да
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
USB-вход
Да
-
Wi-Fi
Wi-Fi Certified 802.11ac
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1265 x 207 x 580 мм
-
Вес упаковки
23 кг
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
621 x 361 x 29.9 мм
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
621 x 1077 x 397 мм
-
Вес телевизора без подставки
4.8 кг
-
Вес телевизора с подставкой
17.5 кг
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Game Dashboard)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
Edge
-
Разрешение экрана
Full HD (1,920 x 1,080)
-
Тип дисплея
FHD
-
Частота обновления
60Hz
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Resolution Upscaler
-
Динамическое отображение тонов
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Active HDR
-
Режим изображения
8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
-
Процессор
α7 Gen4 Processor
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
AC 120V, 50/60 Hz
-
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0.5W
SMART TV
-
Веб-браузер
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS Smart
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да
-
Спортивное оповещение
Да
-
ThinQ
Да
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Работает с Apple Homekit
Да
-
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