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LG StanbyME

Функции

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LG StanbyME

27ART10AKPL

LG StanbyME

Вид горизонтального режима спереди с фоновым изображением

Экран с подставкой рядом с текстом –– «Всегда поддержит». Текст написан темно-розовым цветом. Два изображения интерьера из повседневной жизни, обрезанные по кривой, –– на каждом показан телевизор в кабинете и гостиной. Логотип LG StanbyME размещен в правом верхнем углу на рабочем столе и левом верхнем углу на мобильном телефоне.

*Представлена моделируемая сцена - обратите внимание, что экран не перемещается автоматически.

*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

Вы когда-нибудь видели экран, подобный ME?

  • Экран StanbyME расположен в середине мебельной мастерской, и на экране телевизора показано изображение обложки альбома джазовой музыки.
  • Экран StanbyME стоит в спальне рядом с удобной кроватью. На экране представлено изображение обложки музыкального альбома.
  • Экран StanbyME стоит в середине магазина велосипедов. Он повернут к нам обратной стороной.
  • Экран StanbyME прямо перед письменным столом, на котором лежит журнал и стоят небольшие растения. На экране представлена коллекция различных растений.
  • Экран StanbyME в ботаническом саду повернут к нам передней стороной. На экране представлено крупным планом растение с зелеными листьями.
  • Задняя сторона StanbyME крупным планом.

*Представлено моделируемое изображение.

*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

Текст –– экран создан для –– зафиксирован. Под текстом вторая линия постоянно меняется, показывая разные слова –– вас, ее, его, их, нас, фильмов, спорта, тренировок, учебы, работы, кулинарии, игр, отдыха, излишеств, жизни, воображения.

Экран стоит перед гамаком на террасе. Изображение представлено в дугообразной форме.

Беспроводной дизайн, бесконечные возможности.

Встроенный аккумулятор позволяет вам использовать StanbyME в беспроводном режиме, поэтому экран можно поставить в любое место. Одного заряда аккумулятора хватает на 3 часа — достаточно, чтобы посмотреть фильм, выполнить тренировку или позаниматься.

*Заряда встроенного аккумулятора хватает на максимум 3 часа работы в беспроводном режиме (3 часа использования в стандартном режиме, но использование аккумулятора может варьироваться в зависимости от условий использования).

*StanbyME поддерживает только контент на основе Wi-Fi, поэтому прибор должен быть подключен к беспроводной сети.

*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.

*Данный продукт не является водоустойчивым.

*Главный экран и поддерживаемые приложения могут варьироваться в зависимости от страны и меняться без предупреждения.

Текст –– экран создан для –– зафиксирован. Под текстом вторая линия постоянно меняется, показывая разные слова –– вас, ее, его, их, нас, фильмов, спорта, тренировок, учебы, работы, кулинарии, игр, отдыха, излишеств, жизни, воображения.

Коллаж из трех повседневных изображений различных людей, счастливо расположившихся у телевизора для отдыха.

Стримы по желанию.

Благодаря разнообразию встроенных стриминговых OTT-сервисов StanbyME позволяет вам наслаждаться любимым контентом, не подключаясь к внешнему устройству.

*Поддерживаемые OTT-сервисы работают по подписке и могут различаться в разных странах.

*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.

*Для поддержки стриминговых сервисов StanbyME должен быть подключен к беспроводной сети.

Телевизор стоит перед ванной в ванной комнате, и на экране изображена танцующая под дождем женщина. На другом изображении представлен вид телевизора сзади в гостиной, и крупным планом показана иконка NFC на задней панели телевизора. Представлен отдельный логотип NFC.

Прикоснитесь к миру развлечений.

StanbyME имеет функцию NFC, которая позволяет вам в беспроводном режиме отображать контент с вашего телефона, планшета или ноутбука. Просто коснитесь своим устройством логотипа NFC на задней панели экрана, чтобы легко подключиться и наслаждаться более иммерсивным мобильным контентом на большом экране.

*Функция NFC работает после загрузки приложения ThinQ на мобильное устройство, и устройство подключается к StanbyME через Wi-Fi (поддержка может варьироваться в зависимости от мобильного устройства).

*Совместное использование мобильного экрана (дублирование) доступно только на устройствах Android (iOS и macOS не поддерживаются).

*Условия подключения могут различаться в зависимости от сети пользователя.

*В зависимости от характеристик и производителя мобильного устройства методы совместного использования экрана (дублирования) и качество изображения могут отличаться.

*Сцена моделируется и может отличаться от реальных сцен.

*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

На одном изображении слева представлен телевизор в кухне крупным планом –– мужчина дотрагивается до экрана во время приготовления пищи. На другом изображении мы видим женщину, смотрящую телевизор с дистанционным управлением в руках.

Полный контроль в любой точке.

Интуитивный сенсорный экран позволяет вам с легкостью управлять StanbyME. Достаточно одного прикосновения, чтобы открыть приложения, приостановить видео, изменить настройки и многое другое! А когда экран далеко, дистанционное управление позволит вам сохранять контроль, не вставая.

*StanbyME поддерживает платформу webOS (Google Play Store или Apple Store не поддерживаются).

*Функция сенсорного экрана варьируется от приложения и может не поддерживаться всеми приложениями.

*Приложения, которые не являются сенсорными, могут контролироваться с помощью предоставленного дистанционного управления.

*Предоставленное дистанционное управление работает только с изделиями StanbyME.

Мечтаете о собственном экране
на каждый день?

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На экране телевизора изображен зеленый раскачивающийся объект, расщепляющий домино. Телевизор вращается, поворачивается налево и наклоняется вниз. На заднем фоне видна изогнутая тонкая линия.

Вращение, поворот,
наклон, регулировка

Многочисленные параметры настройки экрана StanbyME, включая вращение в диапазоне 180°, поворот на 130°, наклон до 50° и регулирование высоты до 20 см, позволяют вам наслаждаться комфортным просмотром в любом месте.

*Представлена моделируемая сцена –– обратите внимание, что экран не перемещается автоматически.

*Высота: 1,265 мм ~1,065 мм для горизонтального экрана.

*Вращение: Всего 180˚ (По часовой стрелке 90˚, Против часовой стрелки 90˚) / Поворот: Всего 130˚ (Влево 65˚, вправо 65˚) / Поворот: Вперед 25˚, назад 25˚.

*Режим вертикального экрана может не поддерживаться всеми приложениями.

*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.

*Будьте осторожны при переходе от горизонтального режима к вертикальному, если телефон находится в подставке во время вращения, так как его можно задеть.

Коллаж из 9 повседневных изображений людей, занимающихся разными делами во время просмотра телевизора –– женщина занимается йогой, смотря урок йоги по телевизору, один мужчина ремонтирует велосипед во время просмотра видеоурока, другой мужчина транслирует свое пение, а еще одна женщина готовит, смотря видеорецепт. Также представлено 5 сцен с использованием коммерческого пространства.

Жизнь, игра и
бизнес. Все что угодно.

Многочисленные функции, беспроводной дизайн и расширенные 

возможности подключения позволяют вам использовать StanbyME во всех сферах.

От дома до бизнеса –– придайте стиля своей жизни с помощью StanbyME.

*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.

*Для поддержки стриминговых сервисов StanbyME должен быть подключен к беспроводной сети.

На одном изображении слева представлена самая нижняя часть экрана на подставке, помещенного под письменный стол, а на другом изображении показаны крупным планом пять колесиков в нижней части телевизора.

Просто отдайтесь течению.

Пять колесиков, скрытых в опоре изделия, позволяют легко перемещать StanbyME по дому. Переносите экран из кабинета на кухню или в гостиную и обратно –– быстро и легко.

*Легкость передвижения изделия зависит от напольного покрытия.

*Будьте осторожны при перемещении StanbyME на открытом воздухе, так как подставка и опора могут быть повреждены и поцарапаны поверхностями вне помещения.

Телевизор стоит в уютной спальне, и на экране показывают телесериал «Тед Лассо». В этом же кадре на экране мобильного устройства показан пользовательский интерфейс AirPlay. В верхнем правом углу изображения помещены логотипы Apple AirPlay и Apple HomeKit.

Легко управлять, делиться и играть.

StanbyME поддерживает AirPlay 2, что позволяет вам с легкостью транслировать, дублировать и совместно использовать любимый контент со своего iPhone, iPad или Mac. А благодаря HomeKit вы можете использовать приложение Home или Siri на своих устройствах Apple, чтобы без усилий включать и выключать StanbyME, переключать входы и регулировать громкость.

*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit, а также дата выпуска могут отличаться в зависимости от региона.

Могу ли я дублировать экран с iPhone?

Будет поддержка через обновление ПО в 2021 Поскольку наша сенсорная функция не применяется к ПО для телевизора Apple AirPlay, в настоящее время мы вместе с Apple разрабатываем обновление ПО AirPlay* для StanbyME, чтобы позволить дублирование экрана с iPhone. Оно будет доступно после сертификации обновления ПО в течение этого года.

 

*Уровень поддержки для ПО Apple Airplay и его сенсорной функции будет определяться правилами Apple.

Имеется ли поддержка общественного вещания?

StanbyME не поддерживает телевизионный тюнер, поэтому вы не можете смотреть общественные каналы с StanbyME. Однако если вы подключитесь через IPTV или кабель к порту HDMI с задней панели изделия, вы сможете просматривать общественные каналы с StanbyME. Вы также можете наслаждаться общественным вещанием, дублируя телеэкран прямого эфира в приложениях со своего мобильного устройства. 

Можно использовать встроенное хранилище для хранения контента?

Чтобы не нарушать законодательство в отношении авторских прав, функция загрузки и сохранения контента во внутреннем хранилище StanbyME или любом внешнем устройстве для хранения не поддерживается. Однако можно подключиться к терминалу USB на задней панели изделия, чтобы смотреть музыкальные видео и фильмы, уже сохраненные в USB или HDD.

Будет ли StanbyME поддерживать USB-C в будущем?

В настоящее время рассматривается вариант добавления типа USB-C к следующей модели StanbyME.

Почему сенсорный экран не работает при дублировании?

Для телефонов Android, если не поддерживается функция UIBC (обратный канал ввода пользователя: стандарт для передачи пользовательского ввода от приемника к передатчику), вы не можете использовать сенсорный экран при дублировании экрана. Для iPhones AirPlay будет поддерживаться через обновление ПО в течение этого года. Согласно политике Apple (iPhone и дублируемые экраны должны управляться только через iPhone) даже при дублировании экрана вы не можете использовать сенсорный экран на StanbyME.

Могу ли я использовать IoT через ThinQ Homeboard?

Да, вы можете воспользоваться функцией IoT через ThinQ Homeboard. Однако до этого вам придется зарегистрировать устройство IoT. Вы можете зарегистрировать все бытовые приборы от LG Electronics в приложении LG ThinQ, а для другие бытовые приборы (светильники, переключатели и розетки) вы можете зарегистрировать на ThinQ Homeboard. Для использования этой функции необходим Wi-fi, и все приборы должны быть подключены к тому же wi-fi, что и StanbyME. 

 

*Приложение LG ThinQ доступно как для Android OS, так и iOS.

Как долго заряжается изделие?

Чтобы полностью зарядить аккумулятор StanbyME, требуется 4 часа. Одного полного заряда аккумулятора хватает максимум на 3 часа, если вы просматриваете контент по беспроводной сети. Даже при незаряженном аккумуляторе вы можете использовать изделие, подключившись через сетевой шнур. 

 

*Время работы от аккумулятора может варьироваться в зависимости от настроек качества и типа просматриваемого контента.

Поддерживается ли технология adaptive sync?

Такие технологии Adaptive sync, как G-Sync и FreeSync, не поддерживаются, но вы можете наслаждаться играми, подключив игровую консоль к порту HDMI на задней панели StanbyME.

Какова частота обновления?

Частота обновления дисплея –– 60Hz. Поскольку не поддерживается частота обновления 120Hz и выше, может быть небольшая задержка в отображении по сравнению с игровыми мониторами для высокопроизводительных игр, например игр для ПК и новейших игр для консолей 120Hz.

Изделие водо/пылеустойчиво?

Изделие не является водо- или пылеустойчивым.

Можно использовать скачанные изображения как фон?

Да, синхронизируя приложение ThinQ с StanbyME, вы можете использовать фотографии на своем мобильном устройстве в качестве главного экрана или фонового изображения MyView*. Вы также можете подключить накопитель USB и использовать сохраненные изображения.

 

*MyView в StanbyME выполняет ту же функцию, что и заставка ПК. В меню MyView (иконка горы) вы можете выбрать/настроить до 4 тем: Фон/часы по умолчанию (аналоговый, цифровой)/Текущая погода/Мои фото. Вы можете использовать приложение ThinQ для загрузки максимум 10 фото в папку «Мои фото».

Почему отключение изделия не решает проблему?

StanbyME имеет встроенный аккумулятор, поэтому система остается без изменений даже после отключения и повторного подключения сетевого шнура. В этом случае попробуйте нажать и удержать кнопку питания на задней панели StanbyME в течение 2-3 секунд, чтобы решить проблему.

Почему видео YouTube воспроизводят только аудио?

Это проблема самой платформы YouTube, и та же самая ошибка наблюдается в работе других групп подобных изделий. Мы запросили решение этой проблемы у платформы YouTube. Мы скоро ответим вам.
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Все характеристики

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да

  • Пульт

    Да

  • Батарейки для пульта дистанционного управления

    Да

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AAC, AC3 (Dolby Digital), AC4, apt-X (refer to manual), EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA

  • Аудио выход

    10 Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да

  • Dolby Atmos

    Нет

  • Звуковой режим

    AI Sound

  • Направление динамика

    Боковые

  • Акустическая система

    2.0 канала

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Version 5.0

  • HDMI Обратный звуковой канал

    Нет

  • HDMI-вход

    Да

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • USB-вход

    Да

  • Wi-Fi

    Wi-Fi Certified 802.11ac

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1265 x 207 x 580 мм

  • Вес упаковки

    23 кг

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    621 x 361 x 29.9 мм

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    621 x 1077 x 397 мм

  • Вес телевизора без подставки

    4.8 кг

  • Вес телевизора с подставкой

    17.5 кг

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Game Dashboard)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Edge

  • Разрешение экрана

    Full HD (1,920 x 1,080)

  • Тип дисплея

    FHD

  • Частота обновления

    60Hz

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Resolution Upscaler

  • Динамическое отображение тонов

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Active HDR

  • Режим изображения

    8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

  • Процессор

    α7 Gen4 Processor

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    AC 120V, 50/60 Hz

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    < 0.5W

SMART TV

  • Веб-браузер

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS Smart

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да

  • Спортивное оповещение

    Да

  • ThinQ

    Да

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Homekit

    Да

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