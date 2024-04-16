*Заряда встроенного аккумулятора хватает на максимум 3 часа работы в беспроводном режиме (3 часа использования в стандартном режиме, но использование аккумулятора может варьироваться в зависимости от условий использования).

*StanbyME поддерживает только контент на основе Wi-Fi, поэтому прибор должен быть подключен к беспроводной сети.

*В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

*Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.

*Данный продукт не является водоустойчивым.

*Главный экран и поддерживаемые приложения могут варьироваться в зависимости от страны и меняться без предупреждения.