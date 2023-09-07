Микроволновая печь с грилем и автоматическими программами приготовления, 20 литров

Благодаря технологии I-wave микроволны в печи распространяются по спирали, обеспечивая глубокое и равномерное проникновение тепла как по центру, так и по краям блюд. Особая конструкция внутренней стенки помогает волнам распространятся по всему объему камеры, что также обеспечивает более равномерное приготовление.