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Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье
Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье
Нержавейка
Многофункциональное приготовление блюд (4 в 1)
- Конвекция
- Гриль
- Соло
- Режим сочетания
Русский повар
Авторазмораживание
Технология активной конвекции Active Convection™
Все характеристики
-
Категория
-
Конвекция
-
Емкость (литров)
-
28
-
Мощность(Вт) Соло
-
900
-
Мощность(Вт) Гриль
-
1150
-
Мощность(Вт) Комби
-
2400
-
Мощность(Вт) Конвекция
-
1900
-
Напряжение/Частота
-
230V/50HZ
-
Тип гриля
-
кварцевый
-
Цвет
-
Белый
-
Тип управления
-
Сенсорный
-
Внутреннее покрытие
-
STS
-
Тип открывания дверцы
-
Кнопка
-
Дисплей
-
LED
-
Диаметр поворотного стола (мм)
-
305
-
Русский повар
-
8
-
Автоприготовление
-
8
-
Авторазмораживание
-
4
-
Быстрое размораживание
-
.
-
Быстрый старт
-
.
-
Замок от детей
-
.
-
Решетка для гриля
-
.
-
Книга рецептов
-
.
-
Габариты (мм) Без упаковки
-
512x312x500
-
Габариты (мм) В упаковке
-
591x373x569
-
Вес(кг) Нетто
-
20
-
Вес(кг) Брутто
-
22.5
-
Количество в контейнере 20-фт(20FT)
-
228
-
Количество в контейнере 40-фт(40FT)
-
492
-
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MC7847BS
Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье