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Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье

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Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье

MC8087AR

Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье

Нержавейка

Внутренняя часть из высококачественной нержавеющей стали выглядит отлично.

Многофункциональное приготовление блюд (4 в 1)

Многофункциональное приготовление блюд при сочетании четырех различных режимов позволяет приготовить сочные и вкусные блюда. Микроволновая печь LG позволяет сделать многое, не ограничивая Ваше пространство или стиль кухни.

- Конвекция
- Гриль
- Соло
- Режим сочетания

WAVEDOM

Округлая форма печи упрощает ее очистку. Модель с округлой камерой гарантирует больше полезной площади по сравнению с другими моделями того же размера. Конвекционный вентилятор в обычной камере расположен в центре задней стенки печи. А в конвекционной печи с Wave Dom вентилятор расположен с правой стороны, что увеличивает полезную площадь.

Талантливое блюдо

Эксклюзивный подарок от LG Wave Dom – дополнительный аксессуар «Талантливое блюдо»
Многие покупатели используют микроволновую печь для разогрева продуктов или их размораживания. «Талантливое блюдо» открывает новые широкие возможности для приготовления самых различных блюд. Вы никогда прежде не готовили с такой легкостью и удовольствием!

Аппетитный подогрев

Новый оптимизированный алгоритм, при котором каждое блюдо сохраняет свои свойства. Комбинация микроволн и гриля позволяет разогреть еду быстро и добиться ощущения свежеприготовленной пищи.

Русский повар

Компания LG постоянно совершенствуетпрограммы приготовления блюд в микроволновой печи. «Русский Повар– 3» – это новые блюда, приготовленные в автоматическом режиме печи, при использовании возможностей микроволн, гриля и конвекции. Мы разработали 8 новых программ, позволяющих готовить вкусные и питательные закуски, горячие блюда, гарниры и пироги.

Авторазмораживание

Блaгoдapя системе Авторазмораживания, вы можете больше не заботиться о выборе режима размораживания для каждого блюда. Вы можете использовать функцию Aвторазмораживания, которая содержит отдельные программы для рыбы, мяса, птицы и овощей.

Технология активной конвекции Active Convection™

Равномерность приготовления пищи обеспечивается использованием четырех нагревателей, равномерно расположенных в микроволновой печи — два сверху и два сзади. Экономия электроэнергии достигается благодаря инновационной технологии Active Convection™, предусматривающей регулировку скорости работы конвективного устройства и температуры нагрева гриля. Тепло при этом проникает в еду более глубоко и равномерно, что обеспечивает высокое качество восхитительно вкусных блюд.
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория

Конвекция

Емкость (литров)

30

Мощность(Вт) Соло

900

Мощность(Вт) Гриль

1250

Мощность(Вт) Комби

2550

Мощность(Вт) Конвекция

2050

Напряжение/Частота

230V/50HZ

Тип гриля

кварцевый

Цвет

Белый

Тип управления

Тактовый

Внутреннее покрытие

STS

Тип открывания дверцы

Ручка

Дисплей

VFD

Диаметр поворотного стола (мм)

340

Округлая внутренняя камера

.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Русский повар

8

Автоприготовление

8

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Авторазмораживание

4

Быстрое размораживание

.

Быстрый старт

.

Замок от детей

.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультивертел

.

Решетка для гриля

.

Книга рецептов

.

РАЗМЕРЫ

Габариты (мм) Без упаковки

530x322x427

Габариты (мм) В упаковке

621x384x526

Вес(кг) Нетто

19

Вес(кг) Брутто

21

Количество в контейнере 20-фт(20FT)

240

Количество в контейнере 40-фт(40FT)

504

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MC8087AR

Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье