Конвекционные микроволновые печи LG заботятся о вашем здоровье

Округлая форма печи упрощает ее очистку. Модель с округлой камерой гарантирует больше полезной площади по сравнению с другими моделями того же размера. Конвекционный вентилятор в обычной камере расположен в центре задней стенки печи. А в конвекционной печи с Wave Dom вентилятор расположен с правой стороны, что увеличивает полезную площадь.