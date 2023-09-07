Инновационная технология – двойная конвекция

Эта функция используется для приготовления пищи и сохранения ее теплой до 90 минут при температуре 65-67oC. Даже те, у кого есть микроволновая печь с грилем, подогревают еду в режиме обычной микроволновой печи. В этом случае блюдо либо размокает, либо пересыхает. Используйте для подогрева гриль, и ваше блюдо сохранит свои свойства.