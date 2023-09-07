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Манящие ароматы на вашей кухне
Манящие ароматы на вашей кухне
Нержавейка
Многофункциональное приготовление блюд (4 в 1)
- Конвекция
- Гриль
- Соло
- Режим сочетания
Технология активной конвекции Active Convection™
Все характеристики
-
Категория
-
Конвекция
-
Емкость (литров)
-
32
-
Мощность(Вт) Соло
-
900
-
Мощность(Вт) Гриль
-
1250
-
Мощность(Вт) Комби
-
2550
-
Мощность(Вт) Конвекция
-
2500
-
Напряжение/Частота
-
230V/50HZ
-
Тип гриля
-
кварцевый
-
Цвет
-
Серебристый
-
Тип управления
-
Тактовый+Dial
-
Внутреннее покрытие
-
STS
-
Тип открывания дверцы
-
Ручка
-
Дисплей
-
Smart LED
-
Диаметр поворотного стола (мм)
-
340
-
Русский повар
-
8
-
Блюда на пару
-
4
-
Румяная корочка
-
4
-
Разогрев с хрустящей корочкой
-
●
-
Авторазмораживание
-
4
-
Быстрый старт
-
●
-
Замок от детей
-
●
-
Пароварка “Талантливое блюдо”
-
●
-
Книга рецептов
-
●
-
Габариты (мм) Без упаковки
-
530x322x429
-
Габариты (мм) В упаковке
-
622x390x524
-
Вес(кг) Нетто
-
19
-
Вес(кг) Брутто
-
21
-
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MC8289BRCS
Манящие ароматы на вашей кухне