Манящие ароматы на вашей кухне

Равномерность приготовления пищи обеспечивается использованием четырех нагревателей, равномерно расположенных в микроволновой печи — два сверху и два сзади. Экономия электроэнергии достигается благодаря инновационной технологии Active Convection™, предусматривающей регулировку скорости работы конвективного устройства и температуры нагрева гриля. Тепло при этом проникает в еду более глубоко и равномерно, что обеспечивает высокое качество восхитительно вкусных блюд.