Микроволновая печь MH6032GASK LG NeoChef™ 20л
*Внешний вид и фактический продукт могут отличаться в зависимости от модели, т.к. все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.
Легкая очистка, безупречный результат
EasyClean™ уничтожает до 99,99% бактерий. Просто распылите воду на внутреннюю поверхность и легко удалите все остатки еды без использования моющих средств или агрессивных химикатов.
Минималистичный дизайн, практичное использование пространства
Благодаря утонченному дизайну и компактным размерам она органично впишется в любой кухонный интерьер, обеспечивая достаточное пространство для высокой или широкой посуды.
Великолепие в сочетании с функциональностью: светодиодная лампа и практичный дизайн
Внутренняя белая светодиодная лампа освещает блюда внутри печи более ярко, что облегчает контроль. Управляйте NeoChef™ простым прикосновением пальца на ее гладкой поверхности.
EasyClean™
Функция EasyClean™ позволяет быстро и удобно чистить печь.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
АКСЕССУАРЫ
Стеклянный лоток (шт.)
1
Лотки (шт.)
1
Поворотное кольцо (шт.)
1
Руководство пользователя (шт.)
1
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд
LG
Страна производства
Китай
Цвет дверцы
Бежевый туман
Дизайн двери
Раздельный
EasyClean
Да
Тип установки
Настольная
Цвет корпуса
Бежевый туман
Объем (л)
20
Тип
Гриль
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Тип управления
Сенсорная панель
Дисплей управления
LED
Местоположение управления
Справа
УДОБСТВО
Добавить 30 секунд
Да
Блокировка от детей
Да
Звуковой сигнал о завершении времени
Да
EasyClean
Да
Кухонный таймер
Нет
Настройка времени
Да
Вкл/выкл поворотного стола
Нет
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Автоматическое приготовление
Да
Аэрогриль
Нет
Автоматический разогрев
Да
Выпечка
Нет
Конвекционная выпечка
Нет
Размораживание
Да
Дегидрация
Нет
Гриль
Да
Инверторное размораживание
Нет
Растапливание
Нет
Память готовки
Нет
Проверка
Нет
Поджаривание
Нет
Сенсор приготовления
Нет
Сенсор подогрева
Нет
Медленная готовка
Нет
Смягчение
Нет
Быстрая конвекция
Нет
Скоростной гриль
Нет
Поэтапная готовка
Нет
Приготовление на пару
Нет
Подогрев
Нет
ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА
Дизайн внутреннего пространства
Квадратный
Цвет дверцы
Бежевый туман
Дизайн стекла дверцы
Дымчатый
Внешний дизайн
Традиционный широкий угол обзора
Цвет внутри
Серый
Цвет корпуса
Бежевый туман
Стойкая к отпечаткам покрытие
Нет
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
540 x 292 x 386
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
319 x 210 x 294
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
454 x 262 x 344
Масса продукта (кг)
11.5
ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) (Ватт)
1150
Тип подсветки в печи
LED
Энергопотребление гриля (Ватт)
570
Способы приготовления
Автоматический + Ручной
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
1050
Уровни мощности микроволновой печи
5
Выходная мощность микроволновой печи (Вт)
700
Объем (л)
20
Смарт-инвертор
Нет
Общее энергопотребление (Ватт)
1150
Размер поворотного стола (мм)
245
ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность (Вт)
700
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
230V / 50Hz
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
Функции NFC Tag On
Нет
Смарт-диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
Что говорят
Часто задаваемые вопросы
Как очистить внутреннюю поверхность микроволновки LG MS2032GAS?
Для очистки внутренней поверхности используйте мягкую влажную ткань или губку. Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность. После очистки протрите поверхность сухой тканью. Покрытие EasyClean облегчает процесс очистки и предотвращает прилипание загрязнений.
Как включить режим разморозки в микроволновке LG MS2032GAS?
Для включения режима разморозки нажмите кнопку "СТОП/СБРОС". Затем нажмите кнопку "ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА", пока на дисплее не отобразится "DEF1". Выберите категорию продукта (Мясо, Птица, Рыба, Хлеб), затем с помощью кнопок "+/-" установите вес продукта. После этого нажмите кнопку "СТАРТ/ВВОД" для начала процесса разморозки.
Какие ингредиенты можно использовать для приготовления йогурта в микроволновке LG MS2032GAS?
Для приготовления йогурта можно использовать пастеризованное или цельное молоко. Не рекомендуется использовать соевое молоко, молоко с низким содержанием жира, молоко с истекшим сроком годности или молоко с добавками.
Наш выбор для Вас
