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Легкие и изысканные блюда на вашей кухне
Легкие и изысканные блюда на вашей кухне
Авторазмораживание
Равномерный разогрев
Все характеристики
-
Категория
-
Соло
-
Емкость (литров)
-
19
-
Мощность(Вт) Соло
-
700
-
Напряжение/Частота
-
230V/50HZ
-
Цвет
-
Белый
-
Тип управления
-
Механический
-
Внутреннее покрытие
-
Эмаль
-
Тип открывания дверцы
-
Ручка
-
Диаметр поворотного стола (мм)
-
245
-
Габариты (мм) Без упаковки
-
455х252х320
-
Габариты (мм) В упаковке
-
540х294х388
-
Вес(кг) Нетто
-
10
-
Вес(кг) Брутто
-
11
-
Количество в контейнере 20-фт(20FT)
-
506
-
Количество в контейнере 40-фт(40FT)
-
1055
-
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MS1924W
Легкие и изысканные блюда на вашей кухне