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Микроволновая печь LG NeoChef™, Соло, 20л, минималистичный дизайн, EasyClean™, Сенсорное управление

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Микроволновая печь LG NeoChef™, Соло, 20л, минималистичный дизайн, EasyClean™, Сенсорное управление

MS2032GAS

Микроволновая печь LG NeoChef™, Соло, 20л, минималистичный дизайн, EasyClean™, Сенсорное управление





There is a microwave oven in the kitchen and icons representing three key features.



Легкая очистка, безупречный результат




EasyClean™ уничтожает до 99,99% бактерий. Просто распылите воду на внутреннюю поверхность и легко удалите все остатки еды без использования моющих средств или агрессивных химикатов.

There is a microwave with an open door, and there is an explanation that is easy to clean inside.



*На основании теста SGS на антибактериальную активность и эффективность (2017.08) в соответствии со стандартом на антибактериальные продукты JIS Z 2801:2010 было подтверждено, что значение антибактериальной активности против кишечной палочки (Escherichia coli) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) составляет не менее 5,9 (что эквивалентно 99,999%).


Минималистичный дизайн, практичное использование пространства




Благодаря утонченному дизайну и компактным размерам она органично впишется в любой кухонный интерьер, обеспечивая достаточное пространство для высокой или широкой посуды.

A graphic consisting of lines to describe the reduced size of the product's appearance is represented around the product.



Великолепие в сочетании с функциональностью: светодиодная лампа и практичный дизайн




Внутренняя белая светодиодная лампа освещает блюда внутри печи более ярко, что облегчает контроль. Управляйте NeoChef™ простым прикосновением пальца на ее гладкой поверхности.

The food is cooked inside with LED function in the kitchen where the lights are off.


ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

MS2032GAS

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

  • Стеклянный лоток (шт.)

    1

  • Поворотное кольцо (шт.)

    1

  • Руководство пользователя (шт.)

    1

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Бренд

    LG

  • Страна производства

    Китай

  • Цвет дверцы

    Черный

  • Дизайн двери

    Раздельный

  • EasyClean

    Да

  • Тип установки

    Настольная

  • Цвет корпуса

    Черный

  • Объем духового шкафа (Л)

    20

  • Тип

    Соло

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

  • Тип управления

    Сенсорная панель

  • Дисплей управления

    LED

  • Местоположение управления

    Справа

УДОБСТВО

  • Добавить 30 секунд

    Да

  • Блокировка от детей

    Да

  • Звуковой сигнал о завершении времени

    Да

  • EasyClean

    Да

  • Кухонный таймер

    Нет

  • Настройка времени

    Да

  • Вкл/выкл поворотного стола

    Нет

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Автоматическое приготовление

    Да

  • Аэрогриль

    Нет

  • Автоматический разогрев

    Да

  • Выпечка

    Нет

  • Конвекционная выпечка

    Нет

  • Размораживание

    Да

  • Дегидрация

    Нет

  • Гриль

    Нет

  • Инверторное размораживание

    Нет

  • Растапливание

    Нет

  • Память готовки

    Нет

  • Проверка

    Нет

  • Поджаривание

    Нет

  • Сенсор приготовления

    Нет

  • Сенсор подогрева

    Нет

  • Медленная готовка

    Нет

  • Смягчение

    Нет

  • Быстрая конвекция

    Нет

  • Скоростной гриль

    Нет

  • Поэтапная готовка

    Нет

  • Приготовление на пару

    Нет

  • Подогрев

    Нет

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

  • Дизайн внутреннего пространства

    Квадратный

  • Цвет дверцы

    Черный

  • Дизайн стекла дверцы

    Дымчатый

  • Внешний дизайн

    Традиционный широкий угол обзора

  • Цвет внутри

    Серый

  • Цвет корпуса

    Черный

  • Стойкая к отпечаткам покрытие

    Нет

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

    540 x 386 x 293

  • Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

    319 x 218 x 294

  • Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

    454 x 261 x 328

  • Масса продукта (кг)

    11.5

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

  • Тип подсветки в печи

    LED

  • Способы приготовления

    Автоматический + Ручной

  • Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

    1050

  • Уровни мощности микроволновой печи

    5

  • Выходная мощность микроволновой печи (Вт)

    700

  • Объем духового шкафа (Л)

    20

  • Смарт-инвертор

    Нет

  • Общее энергопотребление (Ватт)

    1050

  • Размер поворотного стола (мм)

    245

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Выходная мощность (Вт)

    700

  • Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

    230V / 50Hz

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • Функции NFC Tag On

    Нет

  • Смарт-диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Нет

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MS2032GAS

Микроволновая печь LG NeoChef™, Соло, 20л, минималистичный дизайн, EasyClean™, Сенсорное управление