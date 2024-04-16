*На основании теста SGS на антибактериальную активность и эффективность (2017.08) в соответствии со стандартом на антибактериальные продукты JIS Z 2801:2010 было подтверждено, что значение антибактериальной активности против кишечной палочки (Escherichia coli) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) составляет не менее 5,9 (что эквивалентно 99,999%).