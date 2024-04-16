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Микроволновая печь LG NeoChef™, Соло, 20л, минималистичный дизайн, EasyClean™, Сенсорное управление
Микроволновая печь LG NeoChef™, Соло, 20л, минималистичный дизайн, EasyClean™, Сенсорное управление
There is a microwave oven in the kitchen and icons representing three key features.
Легкая очистка, безупречный результат
EasyClean™ уничтожает до 99,99% бактерий. Просто распылите воду на внутреннюю поверхность и легко удалите все остатки еды без использования моющих средств или агрессивных химикатов.
There is a microwave with an open door, and there is an explanation that is easy to clean inside.
*На основании теста SGS на антибактериальную активность и эффективность (2017.08) в соответствии со стандартом на антибактериальные продукты JIS Z 2801:2010 было подтверждено, что значение антибактериальной активности против кишечной палочки (Escherichia coli) и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) составляет не менее 5,9 (что эквивалентно 99,999%).
Минималистичный дизайн, практичное использование пространства
Благодаря утонченному дизайну и компактным размерам она органично впишется в любой кухонный интерьер, обеспечивая достаточное пространство для высокой или широкой посуды.
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Великолепие в сочетании с функциональностью: светодиодная лампа и практичный дизайн
Внутренняя белая светодиодная лампа освещает блюда внутри печи более ярко, что облегчает контроль. Управляйте NeoChef™ простым прикосновением пальца на ее гладкой поверхности.
The food is cooked inside with LED function in the kitchen where the lights are off.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
АКСЕССУАРЫ
-
Стеклянный лоток (шт.)
1
-
Поворотное кольцо (шт.)
1
-
Руководство пользователя (шт.)
1
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Бренд
LG
-
Страна производства
Китай
-
Цвет дверцы
Черный
-
Дизайн двери
Раздельный
-
EasyClean
Да
-
Тип установки
Настольная
-
Цвет корпуса
Черный
-
Объем духового шкафа (Л)
20
-
Тип
Соло
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
-
Тип управления
Сенсорная панель
-
Дисплей управления
LED
-
Местоположение управления
Справа
УДОБСТВО
-
Добавить 30 секунд
Да
-
Блокировка от детей
Да
-
Звуковой сигнал о завершении времени
Да
-
EasyClean
Да
-
Кухонный таймер
Нет
-
Настройка времени
Да
-
Вкл/выкл поворотного стола
Нет
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
-
Автоматическое приготовление
Да
-
Аэрогриль
Нет
-
Автоматический разогрев
Да
-
Выпечка
Нет
-
Конвекционная выпечка
Нет
-
Размораживание
Да
-
Дегидрация
Нет
-
Гриль
Нет
-
Инверторное размораживание
Нет
-
Растапливание
Нет
-
Память готовки
Нет
-
Проверка
Нет
-
Поджаривание
Нет
-
Сенсор приготовления
Нет
-
Сенсор подогрева
Нет
-
Медленная готовка
Нет
-
Смягчение
Нет
-
Быстрая конвекция
Нет
-
Скоростной гриль
Нет
-
Поэтапная готовка
Нет
-
Приготовление на пару
Нет
-
Подогрев
Нет
ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА
-
Дизайн внутреннего пространства
Квадратный
-
Цвет дверцы
Черный
-
Дизайн стекла дверцы
Дымчатый
-
Внешний дизайн
Традиционный широкий угол обзора
-
Цвет внутри
Серый
-
Цвет корпуса
Черный
-
Стойкая к отпечаткам покрытие
Нет
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
540 x 386 x 293
-
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
319 x 218 x 294
-
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
454 x 261 x 328
-
Масса продукта (кг)
11.5
ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
-
Тип подсветки в печи
LED
-
Способы приготовления
Автоматический + Ручной
-
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
1050
-
Уровни мощности микроволновой печи
5
-
Выходная мощность микроволновой печи (Вт)
700
-
Объем духового шкафа (Л)
20
-
Смарт-инвертор
Нет
-
Общее энергопотребление (Ватт)
1050
-
Размер поворотного стола (мм)
245
ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Выходная мощность (Вт)
700
-
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
230V / 50Hz
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
-
Функции NFC Tag On
Нет
-
Смарт-диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
-
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MS2032GAS
Микроволновая печь LG NeoChef™, Соло, 20л, минималистичный дизайн, EasyClean™, Сенсорное управление