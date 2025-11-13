Микроволновая печь MS2032GASK LG NeoChef™ 20л

Для включения режима разморозки нажмите кнопку "СТОП/СБРОС". Затем нажмите кнопку "ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА", пока на дисплее не отобразится "DEF1". Выберите категорию продукта (Мясо, Птица, Рыба, Хлеб), затем с помощью кнопок "+/-" установите вес продукта. После этого нажмите кнопку "СТАРТ/ВВОД" для начала процесса разморозки.