About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Микроволновая печь MS2032GASS LG NeoChef™ 20л

Микроволновая печь MS2032GASS LG NeoChef™ 20л

Микроволновая печь MS2032GASS LG NeoChef™ 20л

MS2032GASS
Front View
Front Open
Display
Inside
Right Perspective semi Open
Right Perspective semi Open
Front open
Right perspective
Left perspective
Right view
Right Perspective
Front View
Front Open
Display
Inside
Right Perspective semi Open
Right Perspective semi Open
Front open
Right perspective
Left perspective
Right view
Right Perspective

Основные характеристики

  • Антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean™
  • Минималистичный дизайн
  • Быстрый и равномерный подогрев и размораживание
  • Светодиодная лампа
Больше

There is a microwave oven in the kitchen and icons representing three key features.

 *Внешний вид и фактический продукт могут отличаться в зависимости от модели, т.к. все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.

Легкая очистка, безупречный результат

EasyClean™ уничтожает до 99,99% бактерий. Просто распылите воду на внутреннюю поверхность и легко удалите все остатки еды без использования моющих средств или агрессивных химикатов.

There is a microwave with an open door, and there is an explanation that is easy to clean inside.

 *Внешний вид и фактический продукт могут отличаться в зависимости от модели, т.к. все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.

Минималистичный дизайн, практичное использование пространства

Благодаря утонченному дизайну и компактным размерам она органично впишется в любой кухонный интерьер, обеспечивая достаточное пространство для высокой или широкой посуды.

A graphic consisting of lines to describe the reduced size of the product's appearance is represented around the product.

 *Внешний вид и фактический продукт могут отличаться в зависимости от модели, т.к. все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.

Великолепие в сочетании с функциональностью: светодиодная лампа и практичный дизайн

Внутренняя белая светодиодная лампа освещает блюда внутри печи более ярко, что облегчает контроль. Управляйте NeoChef™ простым прикосновением пальца на ее гладкой поверхности.

The food is cooked inside with LED function in the kitchen where the lights are off.

 *Внешний вид и фактический продукт могут отличаться в зависимости от модели, т.к. все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.

EasyClean™

Функция EasyClean™ позволяет быстро и удобно чистить печь.

 *Внешний вид и фактический продукт могут отличаться в зависимости от модели, т.к. все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

MS2032GASS
Объем (л)
20
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
454 x 261 x 328
Смарт-диагностика
Да
Автоматический разогрев
Да

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

  • Стеклянный лоток (шт.)

    1

  • Поворотное кольцо (шт.)

    1

  • Руководство пользователя (шт.)

    1

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Бренд

    LG

  • Страна производства

    Китай

  • Цвет дверцы

    Благородный серебристый

  • Дизайн двери

    Раздельный

  • EasyClean

    Да

  • Тип установки

    Настольная

  • Цвет корпуса

    Благородный серебристый

  • Объем (л)

    20

  • Тип

    Соло

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

  • Тип управления

    Сенсорная панель

  • Дисплей управления

    LED

  • Местоположение управления

    Справа

УДОБСТВО

  • Добавить 30 секунд

    Да

  • Блокировка от детей

    Да

  • Звуковой сигнал о завершении времени

    Да

  • EasyClean

    Да

  • Кухонный таймер

    Нет

  • Настройка времени

    Да

  • Вкл/выкл поворотного стола

    Нет

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Автоматическое приготовление

    Да

  • Аэрогриль

    Нет

  • Автоматический разогрев

    Да

  • Выпечка

    Нет

  • Конвекционная выпечка

    Нет

  • Размораживание

    Да

  • Дегидрация

    Нет

  • Гриль

    Нет

  • Инверторное размораживание

    Нет

  • Растапливание

    Нет

  • Память готовки

    Нет

  • Проверка

    Нет

  • Поджаривание

    Нет

  • Сенсор приготовления

    Нет

  • Сенсор подогрева

    Нет

  • Медленная готовка

    Нет

  • Смягчение

    Нет

  • Быстрая конвекция

    Нет

  • Скоростной гриль

    Нет

  • Поэтапная готовка

    Нет

  • Приготовление на пару

    Нет

  • Подогрев

    Нет

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

  • Дизайн внутреннего пространства

    Квадратный

  • Цвет дверцы

    Благородный серебристый

  • Дизайн стекла дверцы

    Дымчатый

  • Внешний дизайн

    Традиционный широкий угол обзора

  • Цвет внутри

    Серый

  • Цвет корпуса

    Благородный серебристый

  • Стойкая к отпечаткам покрытие

    Нет

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

    540 x 292 x 386

  • Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

    319 x 218 x 294

  • Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

    454 x 261 x 328

  • Масса продукта (кг)

    9.5

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

  • Тип подсветки в печи

    LED

  • Способы приготовления

    Автоматический + Ручной

  • Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

    1050

  • Уровни мощности микроволновой печи

    5

  • Выходная мощность микроволновой печи (Вт)

    700

  • Объем (л)

    20

  • Смарт-инвертор

    Нет

  • Общее энергопотребление (Ватт)

    1050

  • Размер поворотного стола (мм)

    245

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Выходная мощность (Вт)

    700

  • Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

    230V / 50Hz

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • Функции NFC Tag On

    Нет

  • Смарт-диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Нет

Что говорят

Часто задаваемые вопросы

Q.

Как очистить внутреннюю поверхность микроволновки LG MS2032GAS?

A.

Для очистки внутренней поверхности используйте мягкую влажную ткань или губку. Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность. После очистки протрите поверхность сухой тканью. Покрытие EasyClean облегчает процесс очистки и предотвращает прилипание загрязнений.

Q.

Как включить режим разморозки в микроволновке LG MS2032GAS?

A.

Для включения режима разморозки нажмите кнопку "СТОП/СБРОС". Затем нажмите кнопку "ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА", пока на дисплее не отобразится "DEF1". Выберите категорию продукта (Мясо, Птица, Рыба, Хлеб), затем с помощью кнопок "+/-" установите вес продукта. После этого нажмите кнопку "СТАРТ/ВВОД" для начала процесса разморозки.

Q.

Какие ингредиенты можно использовать для приготовления йогурта в микроволновке LG MS2032GAS?

A.

Для приготовления йогурта можно использовать пастеризованное или цельное молоко. Не рекомендуется использовать соевое молоко, молоко с низким содержанием жира, молоко с истекшим сроком годности или молоко с добавками.

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами