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Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

Характеристики

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Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

MS2595GIH

Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

Микроволновая печь LG

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Объем (л)
25 литров
Габариты (ш x г x в, мм)
476 × 272 × 369
Основная технология
Smart Инверторный Магнетрон
Особенности
Соло, высокая мощность 1000 Вт, Равномерный разогрев, Равномерная разморозка, Инверторное приготовление, Устойчивый поворотный стол на 6 опорах, Дверь из закаленного стекла

Все характеристики

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип управления

Сенсорное

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Автоматическое приготовление

● (22)

Размораживание

● (4)

Проверка

12 месяцев

Подогрев

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

540 × 294 × 417

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

476 × 272 × 369

Масса продукта (кг)

9.5

Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

322 × 228 × 335

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет дверцы

Черный / Черный

Дизайн двери

Стекло

EasyClean

Объем духового шкафа (Л)

25

Тип

Соло

УДОБСТВО

Блокировка от детей

EasyClean

Настройка времени

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Цвет дверцы

Черный / Черный

Цвет корпуса

Белый

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

1000

Объем духового шкафа (Л)

25

Смарт-инвертор

Размер поворотного стола (мм)

292

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