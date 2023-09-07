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Утонченный супер тонкий дизайн
Утонченный супер тонкий дизайн
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Слайдер
-
Частотные диапазоны
-
2G: GSM 900/1800/1900 3G: HSDPA 900/2100
-
Вес (г)
-
115 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 900 мАч
-
Время работы в режиме ожидания
-
450 ч
-
Обозреватель
-
WAP 2.0/xHTML, HTML
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
нет
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
MIDI (поли)
-
есть (64)
-
FM-радио
-
есть
-
Запись Радио вещания
-
Есть
-
Камера (основная/доп.)
-
5 MPix, 2592х1944 пикселей, оптика Schneider-Kreuznach, автофокус, диодная вспышка
-
Внутренняя память
-
64 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 16 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3/AAC/AAC+/WMA player, H.264/MP4/WMV player
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
v2.1 with A2DP
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Agent Messenger
-
Набор текста на ходу
-
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BL20
Утонченный супер тонкий дизайн