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"Лаконичный дизайн тонкого корпуса LG GD350 с изящной отделкой
"Лаконичный дизайн тонкого корпуса LG GD350 с изящной отделкой
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Раскладушка
-
Частотные диапазоны
-
GSM 900 / 1800 / 1900
-
Размеры (мм)
-
95.5x48x15.9 мм
-
Вес (г)
-
87 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 800 мА-ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
350 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
3 ч 30 мин
-
Обозреватель
-
WAP 2.0/xHTML
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
нет
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
MIDI (поли)
-
есть (64)
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
2 MPix, 1600x1200 пикселей
-
Внутренняя память
-
6 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 4 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3/AAC/AAC+/WMA player, H.264/MP4/WMV player
-
Bluetooth
-
v2.1 with A2DP
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
Анти-вор телефона
-
есть
-
Запись с радио
-
есть
-
МР3 редактор
-
есть
-
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GD350
"Лаконичный дизайн тонкого корпуса LG GD350 с изящной отделкой