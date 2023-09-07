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"Лаконичный дизайн тонкого корпуса LG GD350 с изящной отделкой

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"Лаконичный дизайн тонкого корпуса LG GD350 с изящной отделкой

GD350

"Лаконичный дизайн тонкого корпуса LG GD350 с изящной отделкой

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Раскладушка

Частотные диапазоны

GSM 900 / 1800 / 1900

Размеры (мм)

95.5x48x15.9 мм

Вес (г)

87 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 800 мА-ч

Время работы в режиме ожидания

350 ч

Время работы в режиме разговора

3 ч 30 мин

INTERNET

Обозреватель

WAP 2.0/xHTML

WAP

2.0

Wi-fi

нет

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

MIDI (поли)

есть (64)

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

2 MPix, 1600x1200 пикселей

Внутренняя память

6 Мб

Внешняя память

MicroSD™, до 4 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3/AAC/AAC+/WMA player, H.264/MP4/WMV player

Bluetooth

v2.1 with A2DP

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

Анти-вор телефона

есть

Запись с радио

есть

МР3 редактор

есть

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GD350

"Лаконичный дизайн тонкого корпуса LG GD350 с изящной отделкой