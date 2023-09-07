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Удобный в управлении телефон с набором базовых функций.
Удобный в управлении телефон с набором базовых функций.
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Частотные диапазоны
-
GSM 900 / 1800
-
Размеры (мм)
-
110 x 48.6 x 14 мм
-
Вес (г)
-
90 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 950 мАч
-
Время работы в режиме ожидания
-
560 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
12 ч
-
Обозреватель
-
WAP 2.0/xHTML, HTML
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
нет
-
Видео MMS
-
нет
-
-
нет
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
MIDI (поли)
-
есть (64)
-
FM-радио
-
встроенная ФМ антенна с RDS, запись с FM радио
-
Камера (основная/доп.)
-
1,3 MPix, 1280 x 1024 пикселей
-
Внутренняя память
-
4 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 8 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3, AAC, 3GP,MPEG4
-
Просмотр документов
-
нет
-
Bluetooth
-
2.0 A2DP
-
USB
-
microUSB 2.0
-
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GS205
Удобный в управлении телефон с набором базовых функций.